La gestion de l’acquéreur est une étape cruciale dans le processus d’achat d’un bien immobilier.

De la découverte initiale du projet, jusqu’à la transaction, chaque étape est essentielle pour satisfaire les besoins et les attentes de l’acquéreur. Les conseils de Julien Raffin pour aider les agents immobiliers à réussir au mieux.

Établissez une connexion dès la première rencontre

La découverte de l’acquéreur. Lors de la première prise de contact avec un acquéreur potentiel, il est crucial de mener une découverte approfondie et de lui poser des questions pertinentes pour comprendre les besoins, les motivations, les peurs, les critères de recherche, le budget, les préférences de localisation, les exigences spécifiques et les contraintes éventuelles.

Une compréhension approfondie de ces éléments permettra de cibler les biens correspondants et de maximiser les chances de satisfaction de l’acquéreur.

Préparez méticuleusement chaque visite

La visite du bien. Après avoir cherché dans son portefeuille ou celui de confrères le ou les biens correspondants, le conseiller immobilier va « donner un droit à la visite » à son acheteur.

En amont, l’acheteur doit être au courant de toutes les informations pertinentes sur le bien et son environnement afin qu’il ne perde pas de temps sur une visite non qualifiée.

Les caractéristiques du bien, son historique, ainsi que son environnement doivent être parfaitement connus par le conseiller.

Pendant la visite, il doit mettre en valeur les atouts du bien, mettre en évidence les caractéristiques qui correspondent à ses critères de recherche et répondre aux questions de l’acquéreur de manière claire et précise

Un debriefing à chaud est obligatoire à l’issue de la visite avec les points forts, les points faibles et la suite à donner.

Maîtrisez l’art de la négociation

La négociation. Lorsque l’acquéreur est intéressé par un bien et souhaite passer à l’étape de la négociation, il est essentiel de maîtriser cet aspect du processus.

Le conseiller doit présenter des arguments solides pour justifier le prix proposé et rassurer l’acheteur.

Accompagnez le client jusqu’à la signature… et au delà

L’accompagnement jusqu’à la finalisation. Une fois que l’acquéreur a trouvé le bien souhaité et que la négociation est conclue, le conseiller doit continuer à l’accompagner jusqu’à la finalisation, le guider sur les différentes étapes, le diriger vers des partenaires (courtier, artisans…) et être disponible pour répondre à ses questions et fournir toute l’assistance nécessaire jusqu’à la signature finale.

Relation client : 4 pilliers pour une relation solide avec vos acquéreurs

Soyez pédagogue

Pédagogie. Un achat immobilier est un univers inconnu pour de nombreux acheteurs et il existe de nombreuses informations erronées. Le conseiller doit faire preuve de pédagogie et professionnalisme sur toutes les étapes de la transaction.

Jouez la transparence

La transparence et l’honnêteté. Une relation de confiance est essentielle dans la gestion de l’acquéreur. Le conseiller doit faire preuve de transparence et ne pas dissimuler d’informations. L’honnêteté et l’intégrité renforceront la confiance de l’acquéreur et facilitent le processus de prise de décision.

Soyez toujours disponible

Le suivi régulier et disponibilité. Tout au long du processus d’achat, il faut maintenir une communication régulière avec l’acquéreur. Ce suivi témoigne de l’engagement à accompagner l’acquéreur tout au long du processus.

Offrez un soutien dans l’empathie

La gestion des émotions. L’achat d’un bien immobilier peut être une expérience émotionnelle pour l’acquéreur. Le conseiller doit être capable de gérer les émotions de l’acquéreur de manière empathique et professionnelle, et lui apporter des réponses rassurantes pour le guider à travers les moments de doute ou d’incertitude.