La mise en place d’une commercialisation professionnelle avec une stratégie sur mesure est primordiale pour attirer des acheteurs potentiels et conclure la vente. Les conseils de Julien Raffin.

La commercialisation réussie d’un bien immobilier dépend d’une stratégie personnalisée, d’une communication transparente avec le vendeur et d’une adaptation constante basée sur les retours d’information des visites. De la valorisation des atouts du bien à la mise en place de stratégies de promotion, en passant par la présentation professionnelle du bien, chaque étape joue un rôle crucial.

Prenez le temps d’expliquer le parcours client au vendeur

Le conseiller doit faire preuve de pédagogie et doit bien faire comprendre au vendeur comment va se passer la suite afin qu’il n’y ait aucune zone d’ombre ou de turbulence.

Il doit prendre le temps d’expliquer ou réexpliquer au vendeur quelles seront les étapes à venir.

L’idéal est d’avoir un book explicatif de tout ceci, ce que l’on appelle le parcours client vendeur.

Valorisez le bien immobilier et orchestrez sa promotion

La première étape de cette commercialisation est de valoriser les atouts du bien en mettant en évidence ses caractéristiques et ses avantages dans toutes les communications.

Il faut ensuite mettre en œuvre une stratégie de promotion efficace en utilisant différents canaux pour maximiser la visibilité du bien.

Cela peut inclure la diffusion d’annonces sur des sites immobiliers, l’utilisation des réseaux sociaux, l’organisation de visites libres, la distribution de flyers dans le quartier.

Bien entendu, il faut veiller à présenter des photos professionnelles, des descriptions complètes et engageantes du bien.

La mise en place de plans 3D, de vidéos, ainsi que de prestations home staging ou drone si besoin sont aujourd’hui obligatoires.

Pour maitriser totalement la commercialisation du bien, le conseiller immobilier doit communiquer régulièrement avec le vendeur. Un vendeur bien informé et confiant est plus susceptible d’accepter une baisse de prix. Julien Raffin, coach et formateur immobilier

Communiquez régulièrement avec le vendeur

Établir une communication solide avec le vendeur est essentiel.

Planifiez dès la signature du mandat des rendez-vous afin de faire des points et des ajustements.

Le suivi régulier est primordial. Engagez -vous à appeler votre vendeur chaque semaine quelle que soit l’issue de la commercialisation.

Cette communication transparente tout au long du processus de vente est impérative pour maintenir la confiance.

Le conseiller doit répondre rapidement et efficacement aux questions et préoccupations du propriétaire.

Un vendeur bien informé et confiant est plus susceptible d’accepter une baisse de prix si la commercialisation n’aboutit à rien.

Analysez les retours d’information des visites

Les retours d’informations des acheteurs potentiels fournissent des éléments précieux sur la perception du bien.

Le vendeur doit être informé des commentaires des acheteurs potentiels et des informations sur le marché.

Adaptez la stratégie de commercialisation en fonction des résultats

Si la commercialisation initiale du bien ne donne pas les résultats escomptés, il est important d’être flexible et d’apporter des ajustements, notamment repenser la description du bien, et mettre à jour les photos.

Le conseiller immobilier doit aussi présenter les données et tendances actuelles du marché au vendeur de manière claire et objective pour l’aider à prendre une décision éclairée et à repositionner son prix de vente.

5 points clés à retenir pour optimiser la commercialisation d’un bien immobilier Stratégie sur mesure : Chaque bien est unique, adaptez donc votre stratégie de commercialisation en conséquence. Valorisez les atouts du bien et mettez en évidence ses caractéristiques et avantages uniques. Promotion multicanal : Maximisez la visibilité du bien en utilisant divers canaux de promotion, y compris les sites immobiliers, les réseaux sociaux, les visites libres et la distribution de flyers. Présentation professionnelle du bien : Assurez-vous de présenter des photos de qualité professionnelle et des descriptions détaillées et engageantes. Utilisez des technologies modernes telles que les plans 3D et les vidéos pour améliorer la présentation. Communication transparente avec le vendeur : Maintenez une communication régulière et transparente avec le vendeur pour gagner sa confiance et l’aider à comprendre le processus de commercialisation. Flexibilité et adaptation : Soyez prêt à adapter votre stratégie de commercialisation en fonction des retours d’information des visites et des tendances du marché. Si nécessaire, aidez le vendeur à repositionner son prix de vente.