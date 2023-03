Immobilier : Le réseau Stéphane Plaza immobilier, lauréat du Prix de la Relation Client

Kantar et BearingPoint ont dévoilé les résultats de leur 20e édition du Podium de la Relation Client®. Le réseau Stéphane Plaza Immobilier, créé en 2015 par Stéphane Plaza, le Groupe M6, Bernard de Crémiers et Patrick-Michel Khider, son Président, décroche la première place dans la catégorie « immobilier » à l’occasion de sa première nomination.

Les grandes enseignes de 11 secteurs d’activité passées au crible

Depuis 2003, le Podium de la Relation Client® récompense les grandes marques qui, dans leur quotidien, se distinguent en matière de relation client. 11 secteurs d’activité – dont l’immobilier depuis 2020 – sont évalués sur des critères de performance communs. Pour chaque organisation, les personnes interrogées sont amenées à se prononcer sur 15 critères structurants de la Relation Client. Des critères examinés sous 3 angles : l’exécution, le lien et l’émotion.

Les éléments qui ont compté : responsabilité, expérientiel, autonomie, effet surprise…

A l’occasion de cette remise de prix du Podium de la Relation Client®, Stéphane Plaza Immobilier se démarque des autres acteurs du secteur sur le pilier émotion (responsabilité, expérientiel, autonomie, effet surprise) et aussi sur la capacité à simplifier la vie du client (critère « customer effort ») et la co-création. Un trophée qui récompense l’attention que le réseau accorde aux projets de vie et à la relation créés avec ses clients.

« Faire partie des lauréats du Podium de la Relation Client® est un honneur. Je suis heureux et ému de recevoir cette distinction car cela récompense l’attention que toutes les équipes du réseau Stéphane Plaza Immobilier accordent aux projets de vie et à la relation qu’elles créent avec leurs clients. Et cela, souligne l’importance du travail en équipe fourni depuis la création de cette aventure humaine incroyable auprès des franchisés et de tous les partenaires. Je remercie sincèrement celles et ceux qui nous font confiance » a déclaré Stéphane Plaza.