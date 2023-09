Rénovation énergétique : Cetelem et Effy s’associent pour simplifier les projets et les travaux de leurs clients

Cetelem et Effy unissent leurs expertises pour proposer à tous les Français de réaliser sereinement et facilement leurs travaux de rénovation énergétique.

Dans un contexte de tension budgétaire inégalée, les particuliers ont besoin d’être accompagnés et rassurés pour réussir leur transition énergétique. Désormais, pour tous les travaux de rénovation énergétique engagés, les clients Cetelem bénéficieront d’une remise complémentaire pouvant atteindre 500 € et se verront proposer les offres de crédit affecté les mieux adaptées à leurs projets. Elle pourra s’ajouter aux aides existantes (Ma Prime Rénov’ et CEE). Par ailleurs, si plusieurs types de travaux différents sont réalisés dans le même logement ou plusieurs fois le même geste dans plusieurs logements, les remises sont cumulables entre elles.

L’offre est accessible directement sur le site de Cetelem.fr via une page dédiée.

Cetelem et Effy, un partenariat pour rendre accessible les travaux de rénovation énergétique au plus grand nombre

Identification de son besoin, conseil, calcul et mobilisation des aides, réalisation des travaux et financement… le client sera accompagné de A & Z.

« Depuis 70 ans, Cetelem s’attache à accompagner l’ensemble des changements et enjeux sociétaux, à proposer des offres en phase avec les attentes et à innover pour être au plus près des besoins. Ce partenariat avec Effy s’inscrit pleinement dans notre ADN. Nous sommes ravis d’unir nos expertises pour financer, mais surtout accompagner et conseiller, pour permettre à tous d’accéder a un meilleur quotidien», déclare François-Xavier Coyras, Directeur Commercial de BNP Paribas Personal Finance France.

Une offre pour tous les ménages

L’ensemble des ménages quels que soient leurs revenus et leur statut peuvent prétendre à l’offre dédiée, du 3 septembre au 31 décembre 2023. Six types de travaux de rénovation énergétique sont éligibles :

Installation d’une pompe à Chaleur Air Eau

Installation de panneaux photovoltaïques

Isolation thermique des murs par l’extérieur

Isolation des combles perdus

Installation d’un poêle à granulés

Remplacement des fenêtres existantes

Un parcours client innovant pour rendre simples et accessibles les travaux de rénovation énergétique à tous

Parce que la rénovation énergétique de son logement doit pouvoir s’effectuer en toute sérénité, Effy et Cetelem accompagnent les particuliers de A à Z pour définir, mettre en place et financer l’ensemble de leur parcours de travaux :

Conseil sur les travaux à effectuer en fonction de la situation de son logement,

Création et gestion du dossier administratif

Mobilisation et déduction sur le devis des travaux des aides à la rénovation disponibles selon chaque profil

Réalisation des travaux par un artisan du réseau Effy, qualifié RGE

Suivi et conseil avec un expert Effy référent tout au long du chantier

Effy engage sa responsabilité sur la qualité des travaux

Financement via le crédit affecté le mieux adapté au projet

Remise jusqu’à 500€

« Dans un contexte marqué par une augmentation des prix de l’énergie, nous sommes ravis de nous unir à Cetelem pour donner un nouvel élan à la rénovation énergétique. Grâce à cette collaboration, nous offrons désormais aux particuliers toutes les briques de financements nécessaires pour concrétiser leur projet de rénovation. Avec l’expertise d’Effy, chaque particulier sera accompagné de A à Z, étape par étape, de l’identification des travaux jusqu’à leur réalisation. Isolation, chauffage, énergie solaire… Quels que soient les types de travaux envisagés, nous avons élaboré des solutions simples et accessibles à l’ensembles des Français », Frédéric Utzmann, président d’Effy.

Une campagne de communication nationale pour faire connaitre l’offre au grand public

Pour valoriser le lancement de cette offre inédite et s’assurer de sa diffusion nationale, Cetelem et son agence TBWA\Paris dévoilent depuis le 3 septembre un spot publicitaire, dont la réalisation a été confiée au duo Californien Terri Timely, à l’univers artistique unique et décalé, plusieurs fois primé pour ses courts-métrages ou publicités. La promotion du partenariat Cetelem x Effy se fait via une situation de vie burlesque et loufoque fidèle à l’ADN humoristique de la marque.