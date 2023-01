Rénovation énergétique : Un nouvel outil gratuit pour identifier les travaux prioritaires

Flambée des prix de l’énergie, appel national à la sobriété énergétique, interdiction de louer les pires passoires thermiques depuis le 1er janvier…, tout converge pour inciter les Français à lancer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement.

Pourtant, faute de savoir par où commencer – quels travaux prioriser, pour quel budget, quelle durée – de trop nombreux Français renoncent encore. Pour aider les familles à s’y retrouver, Effy lance un outil en ligne gratuit qui permet de faire, en quelques clics, le bilan énergétique de son logement.

Où commencer un projet de rénovation énergétique

En 2022, parmi les particuliers qui ont sollicité les conseils d’Effy pour améliorer les performances de leur logement, près de 17 000 personnes confiaient n’avoir aucune idée des travaux à envisager. C’est pour aider ces familles à y voir plus clair qu’Effy lance sa solution de bilan énergétique en ligne.

Frédéric Utzmann, président Effy précise : « Nous avons conçu cette solution facile à prendre en main pour aider un maximum de personnes à comprendre quels sont les travaux de rénovation énergétique les plus pertinents pour leur logement. Et pour leur permettre de choisir leurs priorités d’action, nous avons intégré des informations comme le coût et la durée moyenne de ces travaux. C’est un outil complémentaire au DPE ou à l’audit énergétique, destiné en particulier à ceux qui hésitent encore à se lancer. »

5 minutes pour identifier les « pathologies » à corriger

Le formulaire en ligne prévoie une vingtaine de questions qui portent sur l’âge, la surface, le système de chauffage, l’isolation du logement. Le bilan qui en ressort donne une estimation de l’étiquette énergie-climat du logement et cible les zones où se trouvent les déperditions énergétiques.

Ce « bulletin de santé » énergétique permet à un particulier de se faire une idée précise des travaux à lancer en priorité. En s’appuyant sur ces informations détaillées, il peut ensuite lancer l’étape suivante de son projet en parlant avec un conseiller qui pourra lui proposer un audit plus approfondi à faire réaliser chez lui.