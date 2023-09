Immobilier : Top 3 des freins à l’investissement locatif

Avec plus de 1,1 million de transactions en 2022 (source : FNAIM), le marché de l’immobilier est en légère baisse après avoir connu des années records. Les prêts immobiliers étant de plus en plus difficiles à obtenir, les investisseurs boudent l’investissement locatif. Pour en savoir plus, Matera a sorti une étude avec l’IFOP pour connaître le top 3 des freins à l’investissement locatif.

La peur de choisir le mauvais locataire

Dans son étude sortie avec l’IFOP en janvier 2023, la peur de choisir le mauvais locataire (cité par 74% des interrogés) à est le 1er frein à l’investissement locatif. Et pour cause : en 2023, les loyers impayés supérieurs à 1 mois ont bondi à 3,03%, atteignant aujourd’hui un record.

Le ras-le-bol des réglementations qui s’accumulent

S’en suivent, en deuxième place, les réglementations qui s’accumulent envers les bailleurs telles que l’encadrement des loyers ou encore les interdictions de location visant les passoires thermiques (63% des interrogés).

Les prix dans l’immobilier

En troisième place, on retrouve les prix de l’immobilier (57% des interrogés). On retrouve ensuite d’autres critères moins importants pour les bailleurs tels que la peur que ce ne soit pas rentable (51% des interrogés), la difficulté d’obtenir un crédit immobilier (28% des interrogés) et le manque de temps pour gérer ce bien (20% des interrogés).

L’étude révèle une répartition démographique intéressante de ces craintes. Pour les moins de 35 ans, les craintes relèvent plus de l’ordre financier ; Pour les plus de 35 ans, en revanche, les peurs d’investir dans un bien locatif relèvent plutôt de la gestion (choix du locataire et gestion des différentes réglementations).

Matera s’adapte aux craintes des propriétaires bailleurs avec sa nouvelle offre dédiée à la gestion locative

En janvier 2023, Matera, jusqu’ici connue pour son accompagnement à la gestion des copropriétés, diversifie son offre afin de créer un écosystème complet autour de la gestion immobilière et sort son offre de gestion locative.

Cette solution, pensée clé-en-main pour les propriétaires bailleurs, est construite de la façon suivante. Une plateforme permet aux bailleurs d’avoir une vision complète de la gestion de leurs biens : automatisation des quittances de loyers, gestion comptable et fiscale automatisée, proposition automatique d’augmentation du loyer selon l’index en cours, etc. Des experts référents en gestion locative répondent à toutes les questions des bailleurs. Des options sont également proposées aux propriétaires bailleurs pour leur faciliter leur quotidien telles que la garantie loyers impayés, la délégation de la mise en location (avec visites et états des lieux), la délégation de la mise en location du bien, la rédaction du contrat de bail ou encore la sélection des dossiers locataires.

“Avec Matera Gestion Locative, nous souhaitons proposer une formule sur-mesure aux bailleurs qui veulent reprendre en main leurs investissements locatifs et optimiser leur rendement. Tout comme notre offre de gestion de copropriété, nous redonnons le pouvoir aux bailleurs et leur apportons de la transparence dans la gestion de leurs biens”, commente Pauline, responsable du service client Matera Gestion Locative.