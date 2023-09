Nomination : Jean-Paul Serrato, élu Président de la CNCEF Immobilier

Succédant à Didier Kling, Jean-Paul Serrato accède à la présidence de la CNCEF Immobilier. Il souhaite faire de l’association un acteur de référence dans le secteur de l’immobilier d’investissement patrimonial. Explications.

“L’immobilier d’investissement patrimonial est une composante indispensable et à part entière de l’activité immobilière de notre pays, tant d’un point de vue économique que d’un point de vue social”, explique le nouveau Président.

Fort d’une solide expérience de plus de 40 ans dans les secteurs de la banque, de la promotion immobilière et de la distribution de produits financiers, Jean-Paul Serrato et les administrateurs de l’association ont précisé la feuille de route de la mandature à venir :

Valoriser l’exercice du conseil en immobilier d’investissement patrimonial;

Accompagner et former les professionnels,

Proposer des services adaptés à leur métier,

Dialoguer avec les pouvoirs publics,

Faciliter l’accès du grand public auprès de ces professionnels.

Bientôt une charte de « qualité » pour les adhérents de la CNCEF Immobilier

“Dans un marché qui vit, actuellement, une phase de transition et de mutation profonde, le grand public doit pouvoir s’appuyer et être accompagné par des professionnels de l’investissement immobilier, formés, qualifiés, expérimentés et respectant une démarche de conseil”, explique Jean-Paul Serrato.

Dans cet esprit, une charte de « qualité » sera rapidement proposée aux adhérents de la CNCEF IMMOBILIER de sorte à ce qu’ils puissent capitaliser sur leur positionnement de conseiller. Notamment en leur proposant la dématérialisation des outils et des supports de travail ou encore le développement du distanciel et de la « digital workplace ». Ceci pour s’adapter à la généralisation prochaine de la blockchain et de l’intelligence artificielle.

“Ce nouveau monde nécessite la mise en place d’une veille immobilière concurrentielle et professionnelle, structurée et organisée, afin d’offrir aux adhérents de la CNCEF Immobilier, un panel d’outils favorisant la prise de décision”, plaide le Président.

Le nouveau conseil d’administration

Président : Jean-Paul Serrato

Secrétaire Général : Côme Robet

Trésorier : Jean-Pierre Duverney-Guichard

Stéphane Fantuz,

Didier Kling