Immobilier : Le Crédit Mutuel Arkéa lance sa filière immobilière

A travers la création de cette filière immobilière, le Crédit Mutuel Arkéa veut améliorer la lisibilité de ses solutions afin de jouer à plein les synergies stratégiques, commerciales et opérationnelles entre ses différents métiers et expertises internes.

Avec la volonté de mettre toutes ses expertises au service de ses clients, le Crédit Mutuel Arkéa lance sa filière immobilière. Le Groupe coopératif souhaite en effet agir en faveur d’un immobilier responsable et protecteur autour de trois axes stratégiques prioritaires : le logement, les transitions et les territoires.

Le Crédit Mutuel Arkéa : un acteur de la chaîne de valeur immobilière

En cohérence avec son statut de banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel Arkéa accompagne le secteur du logement et de l’immobilier grâce à des offres financières et immobilières portées par plus d’une vingtaine d’entités qui s’organisent autour de six familles d’activités : financements, placements, assurances, services à l’immobilier, bailleur social et proptechs. Ainsi, le Crédit Mutuel Arkéa accompagne toute la chaîne de valeur et dispose d’une vision d’ensemble de ce secteur clé de l’économie réelle, qui représente d’ailleurs une part significative de son produit net banque-assurance (PNBA).

La création de cette filière immobilière structure, densifie et améliore la lisibilité des solutions proposées par le Crédit Mutuel Arkéa afin de jouer à plein les synergies stratégiques, commerciales et opérationnelles entre ses différents métiers et expertises internes au bénéfice de l’ensemble de ses clients : particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels.

Une ambition : mieux accompagner l’ensemble des clients

Nous avons structuré la filière immobilière du Crédit Mutuel Arkéa autour de trois axes stratégiques : le logement, les transitions et les territoires, avec l’ambition d’accompagner l’ensemble de nos clients -particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels- vers un immobilier plus responsable. Cette nouvelle filière va permettre à notre groupe bancaire coopératif d’accélérer dans le secteur de l’immobilier, en capitalisant à la fois sur les expertises d’entités pionnières et en développant grâce à ces nouvelles synergies des offres et produits innovants, répondant aux besoins des acteurs de ce secteur », précise Bertrand Blanpain, Président du Directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.

Alignée avec le plan « Transitions 2024 », la filière immobilière du Crédit Mutuel Arkéa s’articule autour de trois axes stratégiques prioritaires, qui portent l’ambition d’agir en faveur d’un immobilier responsable et protecteur, au service des territoires :

Soutenir l’accession au logement et contribuer à la production de logements abordables – notamment dans une conjoncture économique qui impacte toute la chaîne du logement et rend l’accession à la propriété plus difficile. À ce titre, le Pôle Clientèle Retail du Crédit Mutuel Arkéa est en réflexion avancée sur la primo-accession. Aussi, en plus du développement de son parc qui compte plus de 6 700 logements sociaux, la filiale Armorique Habitat, bailleur social devenu entreprise à mission en 2021, se mobilise afin d’aller plus loin dans la production de logements sociaux en créant un organisme foncier solidaire nommé « OFS du Grand Ouest » pour apporter une solution au manque de logements abordables sur nos territoires.

Accélérer les transitions énergétiques et environnementales pour contribuer à consommer moins de ressources à travers la création de nouveaux services et produits, comme les plateformes Habitat Durable des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest qui guident les clients et prospects particuliers dans leurs parcours de rénovation énergétique, ou la nouvelle gamme de financement d’opérations nommée « Impulse » portée par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Ce financement propose un taux bonifié et est octroyé sur critères aux opérations immobilières remarquables. Le tout premier prêt Arkéa Impulse a été octroyé à Brest Métropole Habitat afin de rénover 600 logements sociaux dans le Finistère.

Contribuer à la vitalité des territoires en accompagnant les entreprises et les institutionnels dans leurs projets immobiliers comme le fait notamment la filiale Arkéa REIM qui poursuit sa dynamique de collecte et d’investissement dans les territoires aux travers de fonds immobiliers dédiés et labellisés ISR. Conscient des enjeux socio-économiques et environnementaux que représente le secteur du logement et de l’immobilier, le Crédit Mutuel Arkéa s’engage avec détermination à faire de cette filière immobilière un vecteur de développement et de dynamisme aux cœur des territoires comme l’illustre par exemple la livraison récente à Arkéa Foncière de la résidence avec services Whoo Rennes Gare : 121 logements destinés à être loués à des étudiants et jeunes actifs du bassin rennais, territoire touché par le manque de logements.

Mettre davantage en synergie les expertises d’une vingtaine d’entités du groupe qui travaillent sur le secteur de l’immobilier

« Notre objectif au travers de la création de cette filière immobilière est de mettre davantage en synergie les expertises d’une vingtaine d’entités du groupe qui travaillent sur ce beau secteur qui fait face aujourd’hui à une crise réelle, catalysée par une hausse des taux, explique Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel Arkéa. Le Crédit Mutuel Arkéa intervient déjà sur l’ensemble de la chaîne du logement et de l’immobilier et nous sommes convaincus que cette transversalité nous permettra d’accompagner le nouveau cycle immobilier qui s’ouvre et de répondre aux nouveaux besoins du secteur et de nos clients. L’immobilier est en effet au cœur de l’économie réelle, il détermine nos conditions de vie, de travail, et nous nous devons, en tant qu’acteur bancaire engagé, d’adapter nos solutions existantes et d’en construire de nouvelles afin d’accompagner les transitions nécessaires pour un avenir plus durable et responsable. »

« L’enjeu de la structuration de la filière immobilière du Crédit Mutuel Arkéa est de répondre aux besoins du secteur du logement et de l’immobilier en apportant des solutions concrètes à l’ensemble de nos clients. Les expertises complémentaires de nos entités et les synergies développées en transversalité, vont nous permettre d’amplifier notre capacité d’accompagnement de ce secteur, en cohérence avec notre statut de banque-assurance ancrée dans l’économie réelle, au service des territoires et de leurs acteurs», ajoute Thomas Guyot, Directeur du pôle Produits du Crédit Mutuel Arkéa.