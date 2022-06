Neo-agence immobilière : Crédit Mutuel Arkéa nouvel actionnaire majoritaire de Liberkeys

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Le Crédit Mutuel Arkéa devient actionnaire majoritaire, par l’intermédiaire de sa filiale Izimmo, de Liberkeys, la néo-agence immobilière aux honoraires fixes de 6 500 euros en cas de vente.

Les 3 co-fondateurs, Thomas Venturini, Julien Watry et Anthony Peyron, restent actionnaires et à la tête de la société. Cette opération va permettre à Liberkeys d’accélérer sa croissance pour conforter sa place de leader des néo-agences immobilières. Elle s’inscrit également pleinement dans le plan stratégique Transitions 2024 du Crédit Mutuel Arkéa, avec l’ambition de proposer à ses sociétaires et clients, par cette approche d’immobanque, une proposition de valeur enrichie à une étape clé de la vie que constitue le projet immobilier.

« Cette opération est une étape clé pour Liberkeys. En plus des moyens supplémentaires qu’elle nous apporte, cette opération nous permet de nous projeter à long terme dans un projet encore plus ambitieux que celui que nous avions initié au lancement de l’aventure il y a 4 ans. Nous sommes ravis d’intégrer le Groupe Crédit Mutuel Arkéa avec qui de nombreuses synergies sont possibles et surtout avec qui nous partageons pleinement la vision centrée sur l’expérience clients/utilisateurs. C’est donc avec joie que nous accueillons à bord ce nouvel investisseur et le remercions de la confiance qu’il nous accorde aujourd’hui ! », indique pour sa part Thomas Venturini, Directeur général de Liberkeys.

Liberkeys, la néo-agence immobilière leader en France

Liberkeys a pour ambition d’offrir une nouvelle expérience de vente et d’achat de biens immobiliers en s’appuyant sur des technologies développées en propre pour ses agents immobiliers et ses clients. L’ambition de la start-up ? Modifier en profondeur la façon dont vendeurs et acheteurs consomment l’immobilier en alliant accompagnement humain et nouvelles technologies, et des honoraires de vente de 6 500 euros payée uniquement au succès. « Cela permet aux clients de maximiser leur net vendeur pour gagner 16 000 € en moyenne sur leur vente tout en vivant une expérience 5 étoiles, leur faisant aimer à nouveau leur relation avec leur agent immobilier« , précise la proptech.

Depuis sa création en 2018, Liberkeys double son volume d’activité chaque année et vend actuellement 5 biens par jour. La néo-agence immobilière, qui compte 120 collaborateurs dont 70 agents, devrait à nouveau doubler son volume d’activité en 2022 en renforçant ses équipes et en améliorant encore leur niveau de vente.

Renforcer le leadership de Liberkeys à court terme

Pour conforter ce leadership en France et accélérer sa croissance, Liberkeys réalise une levée de fonds auprès de Crédit Mutuel Arkéa via sa filiale Izimmo, qui devient actionnaire majoritaire. La start-up disposera ainsi des moyens nécessaires pour poursuivre ses investissements dans sa technologie et améliorer l’ensemble des services pour les agents immobiliers et les consommateurs d’immobilier. Une partie des fonds levés permettra également à Liberkeys de poursuivre son maillage géographique. Déjà présente dans 6 grandes métropoles françaises et leurs environs, la start-up va accélérer son déploiement en France au cours des prochains mois pour doubler son nombre d’agents dès cette année.

Créer la plateforme d’immobanque leader en France

Après avoir imposé Izimmo, acquis en 2017, en tant qu’opérateur de services de références en France sur l’immobilier neuf, le Crédit Mutuel Arkéa, par son entrée au capital de Liberkeys illustre sa volonté d’accélérer sa stratégie de développement sur le secteur de l’immobilier en adressant le marché de l’ancien. Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit ainsi sa stratégie de diversification, avec l’ambition de développer ses activités d’immobanque, pour proposer une gamme d’offres et de services enrichie, au service d’une expérience client toujours plus personnalisée et fluide, en phase avec l’évolution des usages.

« L’acquisition de Liberkeys illustre la stratégie de diversification et d’ouverture qui constitue un marqueur fort du Crédit Mutuel Arkéa. L’expertise et le savoir-faire développés par ses fondateurs et leur équipe, son approche innovante de l’immobilier vont nous permettre, en mobilisant de multiples synergies avec les métiers et activités du groupe, de créer un leader de l’immobanque. Cette opération s’inscrit pleinement dans les ambitions du Crédit Mutuel Arkéa, portées par le plan stratégique Transitions 2024, de développer notre modèle partenarial au service d’une proposition de valeur enrichie, pour accompagner nos sociétaires et clients dans tous leurs projets », précise Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa.