Crédit immobilier : Artémis courtage devient le partenaire du financement des clients de Nexity

Dans un contexte de marché complexe pour les emprunteurs immobiliers, Artemis courtage et Nexity s’associent pour offrir une solution à chaque projet immobilier.

Pour renforcer son offre de solutions de crédit à ses clients et proposer des solutions personnalisées pour chaque projet immobilier, dans un contexte de marché complexe pour les emprunteurs immobiliers, Nexity s’est associé à Artémis courtage.

« Nous sommes ravis du lancement de ce partenariat. Nexity a toujours mis au centre de ses préoccupations les besoins et attentes de ses clients. Ce nouvel accompagnement, ancré dans les territoires, correspond à une volonté forte d’adapter le besoin en financement aux spécificités locales tout en conservant une compétence interne propre sur le financement au sens large», détaille Jean-Philippe Grima, Directeur commercial national, pour Nexity Immobilier Résidentiel.

Le référent du financement du client particulier Nexity

Avec cet accord, Artémis courtage veut renforcer sa position d’acteur de premier plan dans le courtage en crédit sur tout le territoire et se positionne comme le référent du financement du client particulier Nexity, permettant ainsi aux acquéreurs et investisseurs, de bénéficier de son accompagnement sur mesure et de son expertise pour la recherche de crédit immobilier.

L’expertise et le savoir-faire des équipes d’Artémis courtage permettent de conseiller, d’étudier et concrétiser dans des conditions optimisées le projet immobilier de chaque client Nexity.

« Cet accord avec Nexity, le leader national de la promotion immobilière, s’inscrit dans notre stratégie de partenariat avec des grands comptes, mais il illustre surtout notre volonté d’accompagner les ménages français dans leurs enjeux de financement de biens immobiliers », précise Ludovic Huzieux, Cofondateur d’Artémis courtage.