Artémis courtage devient LE courtier en crédit immobilier des agences Foncia

Foncia et Artémis courtage, société experte en financement immobilier, annoncent ce jour la signature d’un partenariat.

Dans un contexte de nouvelles règles imposées par le HCSF (25 ans de durée maximale d’emprunt, 35 % de taux d’endettement…) et d’augmentation des taux d’intérêt, un accompagnement personnalisé par un courtier s’avère aujourd’hui, plus que jamais, nécessaire pour financer de manière optimale un projet immobilier.

Des conseils des professionnels d’Artémis courtage pour les équipes de Foncia transaction

Avec ce partenariat, les équipes de Foncia Transaction, pourront désormais proposer à leurs clients, futurs acquéreurs ou investisseurs, de s’adjoindre des conseils personnalisés des professionnels d’Artémis courtage pour les accompagner dans leurs projets immobiliers et sécuriser, par là même, leurs acquisitions grâce à une solution de crédit maximisée.

« Avec son réseau de 100 agences présent sur tout le territoire et plus de 4,5 milliards d’euros négociés en 2021, Artémis courtage est un acteur majeur sur le marché du courtage en crédit immobilier et plus globalement dans les solutions de financement destinées aux particuliers. Nous sommes ravis aujourd’hui de signer ce partenariat avec le leader européen des services immobiliers résidentiels, une opportunité d’élargir notre clientèle et avant tout de faire découvrir au plus grand nombre le professionnalisme de nos conseillers. Par ailleurs, avec Foncia nous partageons des valeurs communes que sont, entre autres, la proximité et l’exigence au service de la satisfaction de nos clients communs », précise Christophe Grouas, directeur général adjoint, Artémis courtage.

Préparer le dossier de crédit: une nécessité dans le contexte actuel

« Le contexte actuel nécessite une meilleure préparation du dossier de crédit immobilier, ce partenariat avec Artémis courtage, s’inscrit ainsi dans notre volonté d’être toujours au plus près des attentes de nos clients en leur proposant des solutions à forte valeur ajoutée pour faciliter l’aboutissement de leur projet immobilier», explique Jordan Frarier, Président de Foncia Transaction France