Location : 4 conseils pour éviter les annonces immobilières frauduleuses ?

Le marché de l’immobilier locatif se tend de plus en plus en France. Avec la baisse des transactions immobilières, les Français louent de plus en plus, ce qui crée un engorgement sur ce secteur déjà très fébrile.

Cette fébrilité permet à certaines personnes de profiter de la situation en rédigeant des annonces immobilières trompeuses et tentent d’escroquer les futurs locataires. Comment les repérer ? Comment éviter de tomber dans le piège ? Bien’ici le portail d’annonces immobilières livre ici 4 conseils pour repérer une annonce frauduleuse.

Ne donnez jamais d’argent pour « bloquer le bien »

Une annonce sérieuse, rédigée par un professionnel de l’immobilier ne vous demandera jamais d’acompte ou d’envoyer de l’argent pour visiter le bien. Le risque est de perdre cette somme d’argent et de ne jamais voir le propriétaire du bien.

N’envoyez pas amont votre pièce d’identité

Le propriétaire bailleur est en droit de demander la présentation d’un document d’identité (carte d’identité valable, passeport, carte de séjour…). Cependant si on vous demande d’envoyer la pièce d’identité en amont de la visite, le futur locataire s’expose à une possible usurpation d’identité.

Méfiez-vous de la disproportion entre le prix du loyer et la typologie de bien

Toute personne rêverait de vivre dans un appartement terrasse avec 3 pièces au prix d’un studio. Attention si une annonce est rédigée en ce sens. C’est souvent un piège ! Il convient de vérifier le prix du loyer sur l’observatoire des loyers et de vérifier auprès d’un professionnel.

Faites-vous accompagner par un professionnel de l’immobilier

Chercher un bien à louer n’est pas de tout repos. Se faire accompagner dans son projet par un professionnel de l’immobilier est la meilleure solution pour éviter les escrocs et les fausses annonces immobilières.

« Nous insistons sur un accompagnement par un professionnel de l’immobilier, débute Philippe de Ligniville, Directeur général Adjoint du Bien’ici. Notre portail digital créé spécialement pour permettre aux professionnels de l’immobilier de diffuser leurs annonces, assure aux particuliers une tranquillité d’esprit ainsi qu’une sécurité d’utilisation du site en évitant certaines déconvenues.