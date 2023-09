Immobilier : Foncia transforme l’expérience candidat et simplifie son processus de recrutement

Présente sur l’ensemble du territoire avec plus de 600 implantations dans des bassins d’emplois variés allant de la montagne au bord de la mer, de communes aux grandes métropoles, Foncia recherche près de 2 500 nouveaux talents tant seniors que juniors ou en reconversion professionnelle sur l’ensemble de ses métiers : gestion de copropriété, gestion locative, transaction (achat et vente), comptabilité, service clients, experts en sinistres, travaux ou encore rénovation énergétique…

Une nouvelle plateforme de recrutement avec Cegid Digitalrecruiters

Développée avec Cegid Digitalrecruiters, la nouvelle plateforme digitale, déjà testée depuis 6 mois, transforme l’expérience candidat en harmonisant et en simplifiant le processus de recrutement. Grâce à une interface claire, moderne et épurée, les candidats peuvent postuler en un seul clic tandis que le recruteur peut établir une communication immédiate avec eux. Cette nouvelle approche directe combinée à l’automatisation des modèles d’annonces permet à Foncia de valoriser la rencontre et les échanges dans ses processus de recrutement tout en réalisant des gains de temps importants.

« L’humain est le cœur de notre métier. Nos clients nous choisissent pour notre qualité de gestion, notre expertise et notre proximité locale. Il est essentiel que notre politique de recrutement reflète nos valeurs et nos engagements. Cette innovation s’inscrit donc dans une démarche globale visant à mêler le meilleur de la technologie à l’humain afin d’améliorer confort et efficacité pour les candidats », explique Geoffroy Saint-Antoine, directeur du recrutement et du développement des talents d’Emeria.

MyMobility : une nouvelle plateforme de mobilité interne pour répondre aux attentes des collaborateurs de Foncia

Accompagner ses équipes dans leurs parcours et aspirations professionnelles figure au cœur de la promesse employeur de Foncia et du groupe Emeria. Convaincu que favoriser la mobilité interne est essentiel pour engager et fidéliser ses collaborateurs, Emeria a déployé une nouvelle charte de mobilité interne, avec une plateforme dédiée « MyMobility », pour anticiper au mieux les métiers et les compétences de demain sur l’ensemble de ses filiales.

Le Groupe rend accessible l’ensemble de ses postes à la mobilité interne. Quel que soit le parcours de carrière, chacun des collaborateurs à la possibilité de postuler à un poste ouvert.

« « MyMobility » a pour vocation de répondre aux souhaits d’évolution des salariés et aux besoins de compétences de Foncia », conclut Geoffroy Saint-Antoine