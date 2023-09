Immobilier : Foncia met en avant ses équipes, leurs passions, leurs talents

Foncia lance une campagne intitulée « À chacun ses rêves et ses défis » pour promouvoir les passions qui font la singularité de ses consultants immobilier.

Foncia dévoile une nouvelle campagne de communication « À chacun ses rêves et ses défis » pour mettre en lumière les femmes et les hommes qui font vivre la marque au quotidien à travers leurs engagements et leurs passions.

Inviter ses clients à dévoiler leur rêve et leur défi

En valorisant les nombreuses singularités qui font la force de ses équipes, la marque souhaite ainsi inviter les clients et futurs clients à dévoiler leur rêve et leur défi afin qu’ils confient leur projet immobilier à des experts passionnés.

« Nous sommes ravis que cette nouvelle campagne signée Foncia Transaction puisse voir le jour. Elle reflète notre volonté, en tant qu’entreprise, de promouvoir nos talents. Nous avons tous un talent caché, une passion, un engagement, quelque chose qui nous anime et qui nous fait vibrer… C’est cette petite différence qui nous rend unique et qui nous permet de nous démarquer face à nos clients », explique Jordan Frarier, président de Foncia Transaction.

Des talents qui peuvent faire vivre leur passion…

Ayant à cœur le bien-être de ses salariés et le juste équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle, Foncia pense réellement que les personnalités uniques de ses collaborateurs sont l’une des raisons pour lesquelles les clients se déplacent en agence.

Pour incarner sa nouvelle campagne de communication, « À chacun ses rêves et ses défis », Foncia a donc choisi de mettre en avant ses consultants immobilier pour qui le dépassement de soi, la rigueur, l’empathie et la détermination font parties de leur raison d’être. À la fois collaborateurs mais également passionnés de sport, de culture ou encore bénévoles, Foncia souhaite promouvoir la diversité des profils qui constituent son identité. À l’heure de la digitalisation des services, Foncia souhaite mettre en évidence que les valeurs inculquées par les passions de ses consultants se retrouvent non seulement dans leur façon d’aborder leur métier mais également dans leur relation avec les clients.

… et être eux-mêmes

« La diversité des passions et des engagements des équipes nous aide en permanence à créer davantage de liens avec notre clientèle afin d’améliorer nos services. C’est parce que nous sommes chez Foncia que nous pouvons être nous-même : c’est ce que nous avons souhaité faire refléter dans cette campagne », précise Anne-Laure Sanguinetti, directrice de la communication de Foncia.