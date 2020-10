Recrutement immobilier : THE DOOR MAN France met en ligne un site dédié

"The Door Man, un réseau unique et disruptif", Pascal Beuvelet et Pierre Arnaud Mazzanti

"On peut être coiffeuse, professeure de piano, et mandataire immobilier !" Pascal Beuvelet, The Door Man

Le réseau immobilier The Door Man met en ligne un site de recrutement. Objectif ? Séduire de futurs mandataires immobilier. Débutants ou aguerris, souhaitant faire de l’immobilier à temps complet ou simplement pour compléter leurs revenus.

Fort de son rapide développement en moins de deux ans, avec 625 collaborateurs (12 Concessionnaires, 172 AMI (Agents Mandataires en Immobilier), 441 Ambassadeurs), The Door Man le 1er réseau national immobilier 100% partagé et 100% digitalisé, a mis en ligne son nouveau site de recrutement www.thedooorman-recrute.fr

Des opportunités de carrière chez TDM

Ce site propose aux visiteurs une information complète sur les valeurs, les opportunités de carrière ainsi que les nombreux outils utilisés chez TDM. Avec 5 thèmes proposés, son architecture est simple et efficace :

– Les opportunités de carrière (Concessionnaire, Agent MASTER, Agent Mandataire en Immobilier) et les formations spécifiques,

adaptées à chaque fonction.

– Les Outils (Les mandats ACCESS, PREMIUM et FLASH, le programme AMBASSADEUR et la CENTRALE INTERNE DE

RECOMMANTATION CLIENT)

– Les implantations géographiques des Concessions et des GOAL,

– La présentation du réseau, du Groupe et de ses fondateurs, ainsi

que les valeurs qu’ils défendent.

– Des actualités et de nombreux témoignages de collaborateurs,

Débutants et experts bienvenus chez The Door Man

Le réseau THE DOOR MAN attire de nombreux talents avec ses trois formules parfaitement adaptées à chaque profil de candidats :

La formule « approche du marché » pour celles et ceux qui débutent dans le métier

La formule « acteurs du marché » pour les profils expérimentés

La formule « supers performers » avec la formule « expert du marché ».

Enfin, le site de recrutement, ainsi que l’ensemble des métiers du réseau, sont gérés par le logiciel Kwerkey, développé spécifiquement

par la marque, et qui procure une expérience 100% digitalisée, alliant efficacité et sécurité.

« Nos Concessionnaires, nos Agents MASTER et l’ensemble de notre réseau nous sommes tous en recrutement permanent, précise Pierre Arnaud MAZZANTI, co-fondateur du réseau. Mon objectif immédiat est le recrutement à minima 200 nouveaux mandataires pour comptabiliser 400 AMI et MASTER à l’horizon 2021. Mon objectif à cinq ans est d’intégrer le TOP 5 des réseaux de mandataires.«