Epargne : Le plafond du Livret d’épargne populaire (LEP) passe de 7 700 € à 10 000€

Le décret réhaussant le plafond du Livret d’épargne populaire (LEP) de 7 700 € à 10 000 € à partir du 1er octobre a été publié ce jour au Journal officiel.

Ce décret traduit en droit la décision prise par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et annoncée le 13 juillet dernier.

Près de 19 millions de Français sont éligibles

Le livret d’épargne populaire est un livret réglementé bénéficiant d’une garantie complète, d’une liquidité à tout moment, d’une exonération fiscale et sociale intégrale et d’une rémunération très avantageuse couvrant complètement de l’inflation. Près de 19 M de Français y sont éligibles.

Ainsi, à titre indicatif, un foyer d’une part fiscale peut en bénéficier dès lors que son revenu fiscal de référence est inférieur à 21 393€ (détail du barème)

Afin de mieux protéger l’épargne des Français de l’inflation, le Gouvernement a lancé, depuis février 2022, plusieurs campagnes de publicité et de prises de contact individualisées pour mieux faire connaitre ce produit d’épargne. Ces campagnes, conjuguées à un relèvement rapide du taux de rémunération, ont permis en un an et demi de passer de 6,9 M à près de 10 M de titulaires, soit une hausse de 45% du nombre de titulaires.

Un taux de rémunération du LEP à 6 %

Ce rehaussement à 10 000 € constitue une mesure supplémentaire en faveur du pouvoir d’achat des ménages aux revenus modestes. Elle complète d’autres mesures de soutien, parmi lesquelles le maintien au 1er août 2023 d’un taux de rémunération du LEP très attractif, à 6 %.

Pour Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : « Face à l’inflation, nous devons protéger l’épargne des ménages les plus modestes. Le LEP est un produit efficace. Nous avons facilité son accessibilité. Nous avons ensuite décidé de maintenir sa rémunération à 6%, c’est-à-dire au-dessus de l’inflation. Enfin, dès le 1er octobre, le plafond du LEP sera relevé à 10 000 € au lieu de 7 700 €. »