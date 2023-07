Comment le taux du livret A est-il calculé

Le taux du Livret A dépend d’une part de la hausse des prix, enregistrée à 4,5% sur un an en juin, et d’autre part des taux interbancaires des derniers mois, auxquels les banques s’échangent de l’argent à court terme.

Mais les autorités ont la possibilité de déroger à cette formule en cas de circonstances jugées exceptionnelles. C’est ce qui s’était produit en février 2022 lorsque la Banque de France avait proposé d’arrondir à 1%, au lieu de 0,8%, puis en février 2023, mais dans l’autre sens cette fois, lorsque l’institution avait proposé 3% au lieu de 3,3%.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, « a proposé aujourd’hui au Ministre de laisser le taux du livret A fixé à 3 %, mais en donnant aux épargnants une garantie de maintien de ce taux sur 18 mois, soit jusqu’en janvier 2025« , détaille le communiqué de la banque centrale.

Selon ce texte, deux raisons ont joué dans cette décision : l’inflation qui recule et pourrait engendrer une volatilité du taux dans les mois à venir et le fait qu' »taux trop élevé, alors que l’épargne réglementée n’a pas d’équivalent chez nos voisins européens, serait préjudiciable à notre activité économique et à la croissance ».

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui gère 60% des montants déposés, et l’Union sociale pour l’habitat, dont une partie du financement dépend de ce taux, ont été entendues puisqu’elles avaient plaidé pour un maintien à 3%.