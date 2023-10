Crédit immobilier : Monemprunt.com lance son nouveau comparateur d’assurance emprunteur

Comparer les offres d’assurance de prêt est essentiel, à condition de bénéficier d’informations fiables, adaptées à son profil et mises à jour en continu. C’est pourquoi Monemprunt.com lance un comparateur d’assurance emprunteur.

Alors que les taux d’intérêts ne cessent d’augmenter et les exigences bancaires de se durcir, trouver l’offre d’assurance emprunteur la plus avantageuse peut représenter un levier d’économies non négligeable. Monemprunt.com lance un comparateur d’assurance emprunteur.

Choisir son assurance emprunteur : pas qu’une formalité…

Dans le cadre de tout crédit immobilier, l’assurance emprunteur permet de protéger les particuliers et l’établissement de crédit, tout en couvrant les risques de remboursement en cas de décès, d’incapacité et/ou d’invalidité de l’emprunteur.

Le choix de cette assurance emprunteur est capital et peut permettre de réaliser des économies financières allant jusqu’à 50 000€ au total, en fonction du prix et de la nature du projet. A l’heure où les taux d’intérêts, et en conséquence les remboursements mensuels, sont déjà très élevés, ce n’est donc pas une décision à prendre à la légère.

Fonctionne en quelques clics : après avoir répondu à une dizaine de questions (sur la nature de son profil, de son bien immobilier…), l’internaute aura une réponse en moins de 3 minutes

Intègre tous les critères de garanties des banques et des compagnies d’assurance actuelles

Propose les offres de la majorité des compagnies d’assurance : Monemprunt.com est partenaire de près de plus de 20 compagnies d’assurances, couvrant ainsi l’ensemble du marché

Est valable pour l’assurance de sa résidence principale, secondaire ou pour son investissement locatif ;

Est disponible pour les futurs propriétaires mais également pour ceux ayant déjà un contrat pour leur bien immobilier

Est compatible avec toutes les plateformes : téléphone, ordinateur, tablette.

Une fois tous les critères renseignés, le comparateur Monemprunt.com propose et détaille les 3 meilleures offres disponibles sur le marché et permet aux particuliers d’être mis en relation directement avec la compagnie d’assurance sélectionnée.

Ce nouveau comparateur s’inscrit pleinement dans la mission que s’est fixé Monemprunt.com depuis sa création en 2016 : accompagner les particuliers dans leur projet de A à Z, avec le meilleur financement, le meilleur taux, les meilleures conditions possibles d’emprunt, le tout pour faire de leur projet une réalité.