Fin juin, SeLoger, le géant des annonces immobilières ouvrait son portail d’annonces immobilières aux des particuliers. A l’instar des annonces de location, ces derniers peuvent désormais y déposer gratuitement leurs annonces de bien à vendre. Sans surprise, cette ouverture aux particuliers a déplu à nombre de professionnels ? Ces agents immobiliers ont-ils raison de inquiéter ?

Franck Le Tendre, vice-président des opérations d’AVIV (SeLoger, Meilleurs Agents, Logic-Immo) répond aux questions d’Ariane Artinian dans ce nouvel épisode de MonPodcast Immo, le podcast de l’immobilier.

Les 3 pilliers de la stratégie d’AVIV

« La stratégie d’AVIV repose sur 3 piliers essentiels, rappelle d’abord Franck Le Tendre. En premier lieu, sa capacité à s’adapter à l’évolution du marché. 2023 a été une année compliquée avec un coup d’arrêt brutal des transactions immobilières. Le marché recul de 20% globalement et les ventes passeront fin 2023 en dessous des 900 000.«

Le deuxième pilier ? « C’est notre capacité à innover, à se réinventer surtout en période compliquée. Aller sur des sujets où l’on était pas allée auparavant. L’ouverture de la plateforme s’inscrit dans cette stratégie« , précise Franck Le Tendre. Le troisième d’AVIV ? « Faciliter l’expérience de recherche et d’achat des particuliers grâce à l’intermédiation« .

Notre objectif ? Capter les acquéreurs et les rediriger vers les professionnels

L’ouverture de la plateforme aux particuliers ? « La part de marché des professionnels stagne depuis 15 à 20 ans. Beaucoup de vendeurs commencent par vouloir vendre seul et 1/3 abandonnent parce qu’ils se rendent compte que c’est compliqué d’organiser des visites, de faire une estimation …, explique Francl Le Tendre. Notre objectif est de capter ces indécis et de les diriger vers des professionnels. »

Reste que les professionnels ne l’ont pas tous entendu de cette façon. Et que nombre d’agents immobiliers ont exprimé leur colère. Franck Letendre le regrette et s’en défend : « Nous sommes allés à la rencontre des fédérations et des voix qui portent dans l’immobilier pour toucher les 30 000 agents immobiliers de façon à leur faire comprendre notre stratégie « Horizon 2026 ».

Son discours ? « L’ouverture aux particuliers est une étape de notre stratégie pour contrer l’évolution du marché : le marché va se tendre. Il faut trouver des acheteurs. Captons les le plus tôt possible pour les mettre en relation avec les professionnels. «

6 000 annonces de particuliers sur SeLoger en 3 mois

« À fin septembre, on a 6 000 annonces de particuliers en ligne contre un peu de moins d’un million d’annonces de professionnels (vente et location) sont en ligne sur SeLoger, dévoile Franck Le Tendre. Le volume d’annonces en ligne globalement a augmenté. Et pour cause : les projets sont plus longs à se concrétiser donc les annonces restent en ligne plus longtemps. »

SeLoger visé sur sa politique tarifaire

Quid de la politique tarifaire de SeLoger régulièrement épinglée aussi ? Elle reflète la stratégie d’investissement du groupe AVIV répond en substance Franck Le Tendre. « Le nerf de la guerre, c’est le trafic. Nous avons 40 milions de visiteurs par mois. Nous investissons énormément pour attirer et qualifier le trafic sur le portail. Nous avons une équipe de 800 personnes spécialisées dédiées à l’innovation, pour créer des produits qui aident nos clients. »

