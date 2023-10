Copropriété : Le Top 6 des villes où les syndics sont les plus chers

Selon une étude menée par Matera, 20% des copropriétés paient plus de 350€/lot/an de frais de syndic. Le prix médian se situe à 213€/lot/an (hors frais annexes). Alors quelles sont les villes où les syndics sont les plus chers ?

Matera a mené une étude des prix médians des syndics par ville en se basant sur les honoraires renseignés par la base de 7 800 prospects Matera. La startup dévoile aujourd’hui le top 6 des villes où les syndics sont les plus chers.

20% des copropriétés interrogées par Matera paient plus de 350€ / lot / an de frais de syndic

C’est le résultat mené par Matera qui a effectué une étude en interne à partir des données récoltées par les prospects effectuant une demande de devis (échantillon de 7 800 copropriétés). En effet, selon les données des prospects Matera, 20% des copropriétés interrogées paient plus de 350€/lot/an de frais de syndic. Le prix médian se situe à 213€/lot/an (hors frais annexes).

Des frais qui pèsent lourd dans le budget des ménages. Le prix est d’ailleurs l’un des critères les plus importants dans le choix d’un syndic. D’après une étude Matera menée avec l’IFOP, le top 3 des critères les plus importants pour les copropriétaires dans le choix d’un syndic sont les suivants :

La réactivité (79% des copropriétaires interrogés) ;

(79% des copropriétaires interrogés) ; Les honoraires (74% des copropriétaires interrogés) ;

(74% des copropriétaires interrogés) ; La transparence (67% des copropriétaires interrogés).

Juste derrière ce top 3, on retrouve le prix des frais annexes (43% des copropriétaires interrogés) qui peuvent vite faire grimper la facture si on fait le choix d’un syndic professionnel.

Argentan (61) et Versailles (78) : Les villes où les syndics sont les plus chers

L’étude menée par Matera sur le prix médian des syndics par ville révèle également le top 6 des villes où les syndics sont les plus chers. On retrouve :

Argentan (61) , dans l’Orne en Normandie, avec 324€ / lot / an de frais de syndic.

, dans l’Orne en Normandie, avec 324€ / lot / an de frais de syndic. Versailles (78) , en banlieue parisienne, avec 320€ / lot / an de frais de syndic.

, en banlieue parisienne, avec 320€ / lot / an de frais de syndic. Rodez (12) , le chef-lieu du département de l’Aveyron, avec 312€ / lot / an de frais de syndic.

, le chef-lieu du département de l’Aveyron, avec 312€ / lot / an de frais de syndic. Onet-le-Château (12) , située également dans l’Aveyron, avec 310€ / lot / an de frais de syndic.

, située également dans l’Aveyron, avec 310€ / lot / an de frais de syndic. Le Chesnay-Rocquencourt (78) , qui affiche des frais de syndic médian de 302€ / lot / an ;

, qui affiche des frais de syndic médian de 302€ / lot / an ; Avallon (89), Montceau-les-Mines (71), Espalion (12), Saint-Valery-en-Caux (76) et Dieppe (76), qui ont respectivement des frais de syndic médian de 300€/lot/an.

À l’inverse, les communes les moins chères sont Léguevin (31) et Plaisance-du-Touch (31), toutes deux situées en Occitanie, avec des frais médians s’élevant respectivement à 146€ / lot / an et 147€ / lot / an.

Source : Matera