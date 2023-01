Energie : « Des ateliers pratiques pour réduire ses charges de copropriété », Fabiola Barreira (Faciliciti)

Ateliers pédagogiques, partage de conseils et de bonnes pratiques pour mieux gérer le chauffage collectif, Faciliciti va à la rencontre des copropriétaires et leur livre des astuces pour économiser l’énergie et maîtriser leurs factures.

Fabiola Barreira, la fondatrice de Faciliciti, a lancé ce syndic en 2019 avec une idée en tête : faire bouger les lignes du métier. Elle voulait réintégrer l’humain au coeur du métier.

Outre la gestion des parties communes, pour Fabiola Barreira, le syndic – attaché à une approche durable de la ville – doit favoriser le lien social dans ces lieux de vie et être force de proposition pour faire vivre les immeubles et apporter plus de services aux habitants.

Le Facilicitateur, un néo concierge

Dans chaque résidence, elle a donc mis en place un Facilitateur, une sorte de néo-concierge, qui apporte du lien entre les habitants et de l’animation dans les locaux. Il organise notamment des moments fédérateurs : événements conviviaux au sein des copropriétés (fête des voisins, concerts, dégustations de produits locaux…), des projets collaboratifs (potager partagé, ateliers DIY…) ou encore des actions citoyennes (atelier recyclage…). Nomade, il connaît parfaitement les résidences et leurs habitants, il est donc capable de faire remonter les doléances des habitants au syndic.

C’est grâce à cette approche que Fabiola Barreira a eu vent que les résidents d’immeubles neufs avaient froid avec un chauffage à 19°. Et qu’ils souhaitaient faire appel à leur syndic pour les aider à réduire leurs charges de copropriété et faire face à la problématique actuelle du coût du chauffage collectif.

Des ateliers pédagogiques pour échanger des conseils

Suite à l’explosion du coût de l’énergie, et alors que de plus en plus de foyers voient leurs factures augmenter jusqu’à être multipliées par 8, Faciliciti a donc décidé d’organiser des ateliers pédagogiques au sein des résidences pour les aider à maîtriser leurs charges de copropriété.

Partage de conseils et de bonnes pratiques pour mieux gérer le chauffage collectif, mise en relation entre voisins… Faciliciti va à leur rencontre des copropriétaires et leur livre toutes les astuces pour économiser l’énergie et maîtriser leurs factures. Et l’initiative plaît : quand les assemblées générales n’attirent que 40 % des copropriétaires, les ateliers éco-gestes ont attiré, eux, entre 30 et 60 % de participants.

« Faciliciti gère des immeubles neufs, précise Fabiola Barreira. Certains copropriétaires ont froid à 19 °. On aurait pu augmenter la température dans les logements mais cela a un coût : 1° fait exploser la consommation et le coût est multiplié par 4. Nous proposons des astuces pour éviter d’en arriver là. On s’est rendu compte que plus on échange, plus est pédagogue… et mieux ça marche. Les copropriétaires adhèrent. »

Ces ateliers sont l’occasion d’échanger sur des usages. « On écoute les copropriétaires. Par exemple, on leur soumet des idées, leur demande leur avis: qu’est-ce qu’on pourrait faire pour utiliser moins d’électricité ? Est-ce qu’on peut gérer différemment la lumière le soir dans les parties communes ? Peut-on privilégier les escaliers plutôt que l’ascenseur qui est l’un des équipements qui consomme le plus d’électricité ? ».

Des conseils « éco geste » pour toutes les pièces

« Plus de 60 % des charges d’une copropriété concerne les fluides (eau, chauffage, électricité« , constate Fabiola Barreira. D’où la nécessité d’adopter les bonnes pratiques dans la cuisine ou la salle de bain.

Cuisine : Lavez-vous les mains à l’eau froide et mettez un couvercle sur les casseroles

Par exemple, pour réduire la consommation d’énergie à la cuisine, Faciliciti préconise de se laver les mains à l’eau froide. Bien souvent, le temps de se laver les mains est trop court pour que l’eau chaude arrive jusqu’à soi ! Ainsi, pour éviter de consommer de l’énergie inutilement, mieux vaut utiliser de l’eau froide.

Il recommande également de mettre un couvercle sur la casserole pendant la cuisson, ce qui représente une économie de 25 % de l’énergie nécessaire à la cuisson. Facilite explique aussi qu’il est préférable d’aérer l’après-midi plutôt que le matin.

Salle de bain : Pas plus de 5 minutes sous la douche avec un économiseur d’eau

Dans la salle de bains, Faciliciti recommande aux copropriétaires d’installer un économiseur d’eau sur le pommeau de douche, de privilégier les douches rapides aux bains. Une douche consomme de 30 à 60 litres d’eau chaude, alors qu’un bain consomme de 150 à 200 litres. On consomme donc 2 à 4 fois moins d’eau en préférant les douches aux bains. Il faut évidemment ne pas traîner sous la douche. L’idéal ? Prendre des douches de 5 minutes ou moins.