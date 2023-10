Béziers : une ville en mutation, qui redevient attractive

Béziers n’échappe pas au ralentissement de l’immobilier. Ainsi, la Chambre des Notaires de l’Hérault pointe une baisse des transactions sur l’ancien de -11,3 % pour les maisons et de -9 % pour les appartements, à fin juin 2023. La cause est connue : la remontée des taux a limité l’accès au crédit pour de nombreux acheteurs.

En revanche, les prix continuent de progresser. Selon PAP, à la mi-octobre 2023, les prix dans l’ancien ont augmenté de +7,3 % sur un an, +5,6 % sur 6 mois, 2,5 % sur 3 mois et +1,4 % sur un mois. Pour autant, les prix restent relativement abordables : 1 972 €/m² pour un appartement et 2 093 €/m² pour une maison, qui est l’habitat le plus répandu.

Un centre-ville en cours de réhabilitation

« Le marché de Béziers est très porteur car la ville est en pleine mutation », explique David Prandini, conseiller immobilier Safti sur Béziers. Plaza Triana, Place David-d’Angers, Place Charles-De-Gaulle devant la gare, Allées Paul-Riquet…

Depuis plusieurs années, le centre historique a fait l’objet d’un programme de réhabilitation de ses places, rues et parkings pour en faire des lieux de vie appréciés, notamment lors de la feria.

L’accessibilité a aussi été corrigée pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement. Par exemple, une liaison douce relie le parvis de la Cathédrale et les rives de l’Orb ou encore le prochain pôle d’échange multimodal prévu pour 2025 et qui va transfigurer les abords de la gare.

Cette réhabilitation concerne aussi le bâti ancien et permet de renouveler l’offre d’habitat, même si le prix au m² reste inférieur à 1 600 euros, alors que qu’en périphérie de la ville il se situe entre 2 100 et 2 400 euros.

« La classe moyenne revient au centre-ville, observe le professionnel. De nombreux travaux ont été effectués sur les façades des immeubles avec l’aide de la municipalité. Et les commerces réouvrent ». Ainsi, les quartiers Saint-Nazaire et Jean-Jaurès retrouvent une dynamique, qui peut intéresser les investisseurs locatifs qui recherchent des appartements afin de répondre à la demande de logements venus des étudiants, de plus en plus nombreux.

A lire aussi Immobilier : Les vendeurs ne semblent pas avoir intégré le besoin d’adapter leur prix à la baisse

Un PLU révisé pour permettre des constructions neuves

Des monuments emblématiques de la ville viennent accentuer le renouveau du centre-ville. L’ancienne prison est devenue un complexe hôtelier atypique pour un investissement budgété à 7,5 millions d’euros, dont 1,5 million pris en charge par le Fonds Tourisme Occitanie. Et la prochaine grande rénovation concerne les Halles construites en 1891, après les travaux de modernisation de 1987.

Béziers ne contente pas de réhabiliter le centre historique et ses immeubles anciens. C’est le cas du quartier du Port-Notre-Dame où des études de faisabilités sont menées, ou du quartier de la Courondelle qui se développe grâce à de nouveaux programmes de logements neufs dont une résidence inclusive imaginée par Vestia Promotion, qui a obtenu le prix de la conduite responsable des opérations aux Pyramides d’argent en 2022.

D’ailleurs, en 2021, le Plan local d’urbanisme a été modifié pour permettre la construction de nouveaux logements à Béziers, par exemple la résidence Le Diadème dans le quartier de l’Hours, qui accueillera aussi des bureaux et des commerces.

Précédemment, les quartiers Devèze et Alma Saint-Saëns avaient connu d’importantes transformations : les logements vétustes ont laissé place à des espaces verts et des constructions neuves. Cependant, les transactions dans le neuf plient de 21%, selon les Notaires de l’Hérault.

Une nouvelle démographie à Béziers

Grâce à ces évolutions urbaines mais aussi des atouts méconnus, Béziers attire, et notamment le très prisé quartier des Arènes. « La ville se trouve à un quart d’heure de la mer et de la montagne, rappelle David Prandini. Et il ne faut que 40 minutes par autoroute pour aller travailler à Montpellier ».

Résultats ? Parmi les catégories socioprofessionnelles qui parviennent à acheter, les professions intermédiaires et les cadres arrivent en tête, devant les retraités. Une réalité qui se recoupe avec les tranches d’âge. Selon les Notaires de l’Hérault, les 30-49 ans représentaient 44 % des acheteurs à fin juin 2023 et les 60 ans et plus 26 %.