Pour Maxime Armand, cofondateur et COO d’Urban Campus, la formule build-to-rent a de beaux jours devant elle. Démonstration.

Avec un marché de l’immobilier en tension, le manque de logements, la hausse des taux d’intérêt, l’inflation, les difficultés d’accès au crédit et les nouvelles normes environnementales, le Build-to-Rent gagne du terrain en France.

Ce mode d’habitat qui commence à avoir le vent en poupe dans les grands centres urbains consiste à construire et aménager des logements résidentiels prêts à vivre pour être loués sur le long terme en particulier aux familles, à un tarif “all inclusive”, avec des parties communes mais surtout des services intégrés et du vivre-ensemble.

Spécialement développés pour la location plutôt que pour la vente, ces logements sont gérés par des opérateurs spécialisés.

Priorité aux familles et aux services

Le Build-to-Rent s’adresse principalement aux familles qui disposent de leur propre appartement augmenté d’une myriade de services. Ces logements sont généralement localisés dans les zones tendues à proximité des transports.

Les services proposés aux locataires vont au-delà de la simple mise à disposition d’un logement car les résidences Build-to-Rent visent à offrir une expérience de vie complète et un niveau élevé de confort et de commodité aux familles.

Voici certains services couramment proposés aux locataires en Build-to-Rent : Salle de sport, Espace de jeux adaptés pour les enfants, Espace de coworking, Conciergerie, Rooftop, Ménage et petite maintenance, Parking.

Ces nombreux services favorisent le pouvoir d’achat car ils permettent aux résidents d’économiser des frais supplémentaires inhérents à un balcon, une terrasse, une place de stationnement ou ceux liés à l’abonnement d’une salle de sport ou encore à un espace de coworking.

A la qualité de vie et au vivre ensemble

Une des promesses du Build-to-Rent consiste à recréer du lien entre voisins, une sorte de communauté ou un village au sein d’un immeuble.

Grâce aux espaces en commun, tels que terrasse, salle de jeu ou salle commune, le Built-to-Rent permet de lutter efficacement contre l’individualisme en milieu urbain et dans les immeubles pour faciliter la vie des jeunes familles.

Il permet également aux parents de ne plus être isolés, de récupérer une ‘vie normale’ d’adulte en partageant des bons plans comme le baby sitting, ou de s‘organiser solidairement en cas de grève à l’école.

Après tout, ne dit-on pas qu’il faut un village pour élever un enfant ?

Le Built-to-Rent remplit ce besoin d’intersection entre gens du village pour une éducation plus collective et plus de synergies professionnelles entre les parents.

Les projets Build-to-Rent mettent souvent l’accent sur la création d’une vie sociale pour les locataires. Cela peut inclure l’organisation par le gestionnaire ou les locataires d’événements qui favorisent les interactions sociales et créent un sentiment d’appartenance.

Les propriétés Build-to-Rent sont généralement conçues avec une attention particulière à la qualité de construction. Ainsi les locataires bénéficient de logements modernes, bien entretenus et souvent dotés d’une gamme de services et de commodités destinés à améliorer leur quotidien.

Avec le manque croissant de locations en France, le Build-to-Rent résidentiel familial avec son offre de services permet à la fois de lutter contre l’isolement et d’optimiser le pouvoir d’achat des Français.

Entre intimité et communauté, nouveaux usages et nouvelles tendances résidentielles, la formule Built-to-Rent, pour une meilleure qualité de vie en milieu urbain, a de beaux jours devant elle.

Zoom sur Maxime Armand Maxime Armand a cofondé en 2016 Urban Campus au côté de John Van Oost dans l’objectif de

transformer la manière dont nous vivons ensemble dans les villes. Expert du secteur résidentiel, il met en place des solutions afin d’améliorer le quotidien des résidents

notamment grâce aux nouvelles technologies.