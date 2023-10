Immobilier : Investissement locatif & Coliving font-ils bon ménage ?

Quand il est question d’investissement locatif plusieurs solutions et fiscalités sont possibles. Que ce soit la SCPI, la location meublée, la location nue, etc. les Français ont le choix. Cependant, certaines options sont sous-estimées. C’est le cas du coliving qui s’avère être un investissement rentable. Mais comment faut-il s’y prendre et quels sont ses avantages ? Olivier Piscart, CEO de FriendlyHome, acteur du coliving éco responsable, partage ses conseils.

Un investissement locatif presque comme les autres

Investir en coliving permet de se constituer ou de préserver un patrimoine immobilier. Comme pour tout bon investissement, il est important de bien s’informer sur le marché local et de choisir un emplacement stratégique qui garantira une demande locative plus élevée. La proximité des transports, commerces et écoles est essentielle.

S’adressant essentiellement à une population jeune et dynamique, le coliving est de plus en plus populaire, surtout en milieu urbain, et peut offrir des rendements attractifs. Toutefois, il est important de noter que comme ce mode d’hébergement est encore relativement récent, il peut être sujet à des changements réglementaires. Les investisseurs doivent rester informés des lois locales concernant la sécurité, la capacité d’accueil et d’autres aspects pertinents.

Selon Olivier Piscart : « La fiscalité de la location en coliving ne diffère pas pour le moment de celle des locations traditionnelles. Néanmoins, celle-ci ayant été modifiée dans plusieurs pays européens, il pourrait également y avoir des changements en France dans les prochaines années. »

Il est recommandé aux propriétaires de s’entourer de professionnels tels qu’un notaire, un agent immobilier ou un gestionnaire de patrimoine pour maximiser leur profit. Pour la gestion de leur bien en coliving, deux options s’offrent aux propriétaires : soit ils décident de prendre en charge eux-mêmes la gestion, ce qui leur confère une grande liberté, mais requiert une expertise solide et un investissement considérable en temps ; soit ils optent pour l’externalisation de la gestion en faisant appel à une entreprise spécialisée.

Cette dernière option convient particulièrement à ceux qui ne souhaitent pas que la gestion immobilière devienne leur activité principale. Toutefois, il est impératif de scruter attentivement les références et la réputation de ces entreprises avant de s’engager dans une collaboration.

Une offre différenciante

Cependant, afin de se démarquer davantage, compte tenu de la montée en popularité du coliving, il devient essentiel d’envisager une offre distinctive qui réponde aux besoins et aux préoccupations de chaque individu. Cette distinction peut être axée sur la conception, les services offerts ou encore sur l’épanouissement de la communauté en elle-même. C’est le cas d’un investissement éco-responsable qui peut offrir un rendement supérieur grâce à des coûts de fonctionnement réduits.

« L’éthique est un véritable argument de vente et de différenciation sur le marché. En effet, par rapport à d’autres investissements, le coliving éco-responsable présente un excellent rapport risque/rendement. Les taux de rendement peuvent se situer entre 5 % et 15 % suivant les régions. », conclut Olivier Piscart.