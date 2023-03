Immobilier Bagneux : Urban Campus et in’li proposeront une résidence en coliving pour les jeunes actifs

Urban Campus et in’li poursuivent leur partenariat en Île-de-France avec l’acquisition et la gestion en coliving d’un immeuble de 78 studios neufs aux loyers attractifs et à destination des jeunes actifs.

Urban Campus, acteur français de l’immobilier qui conçoit et gère des résidences de coliving et de Build-to-Rent (BTR), annonce, en collaboration avec in’li et Nexity, la signature d’une nouvelle résidence de coliving en VEFA.

Trois mois seulement après la signature d’un projet similaire à Ivry-sur-Seine de 165 studios en coliving, Urban Campus confirme son implantation en région parisienne, cette fois dans les Hauts-de-Seine. Parallèlement, le spécialiste de l’immobilier résidentiel poursuit son développement en France avec, entre autres, des réalisations en Alsace, dans les Hauts-de-France et s’apprête à commercialiser tout prochainement sa première résidence de coliving à Lille.

Une réponse à la pénurie de logements attractifs subie par les jeunes actifs

Face aux difficultés, de plus en plus grandes, rencontrées par les jeunes actifs en matière d’accès à la location, Urban Campus et in’li sous la maîtrise d’ouvrage de Nexity proposent, sur un marché en forte tension, 78 studios neufs en coliving en VEFA, aux loyers décotés par rapport aux offres locatives libres.

Ces nouveaux logements aux loyers attractifs, à proximité des viviers d’emploi et des différentes possibilités de transports favorisent les mobilités résidentielles et professionnelles de toute une frange de la population qui éprouve, aujourd’hui, de grandes difficultés à se loger. Nouveaux arrivants, jeunes en début de carrière ou salariés en mission de moyenne ou longue durée trouvent dans cette nouvelle offre locative une réponse adéquate à leurs attentes et besoins. Afin de garantir ces réponses immobilières innovantes, la résidence sera gérée par Urban Campus dans le cadre d’un mandat de gestion long terme et de la stratégie de gestion d’in’li, bailleur institutionnel filiale du groupe Action Logement.

La mission din’li est de développer une offre de logements abordables et durables dans les zones tendues pour rapprocher les salariés des classes moyennes et les jeunes actifs de leur lieu de travail. L’expérience reconnue d’Urban Campus en matière de gestion de résidences de coliving assure à la communauté des résidents un accompagnement propice aux échanges, au partage et aux synergies. Tout un programme d’animations et d’évènements favorise le sentiment d’appartenance à une communauté désireuse d’avancer ensemble tant sur des projets professionnels, associatifs que locaux.

Une résidence qui participe au réaménagement de tout un quartier de Bagneux

L’immeuble de 78 studios neufs à Bagneux, sera aménagé afin d’assurer l’équilibre indispensable au coliving, entre espaces privés de qualité et connectés, espaces partagés cosy (cuisine, salons) et espaces communs inspirants, fonctionnels et conviviaux (espace de télétravail, salle de sport, rooftop, espaces événementiels, salle de projection, terrasses). La résidence accueillera au rez-de-chaussée plusieurs commerces et restaurants. Desservie par le RER B, plus récemment par les prolongements de la ligne 4 et de la ligne 15 à venir, et à proximité de pôles d’emplois, des commerces et des restaurants, la résidence s’inscrit dans le redéveloppement architectural et immobilier du quartier.

Cette résidence est certifiée RE2020 / NF Habitat HQE ; des labels qui garantissent des bâtiments respectant l’ensemble des critères de qualité du logement : confort, qualité de vie, respect de l’environnement et performances économique et environnementale Soucieux de limiter l’empreinte carbone de sa construction, Nexity a désiré conserver la façade de l’ancienne maison dans le projet. Urban Campus est impliqué auprès de Nexity de bout en bout dans le programme en VEFA de la résidence et participent conjointement à la conception de l’immeuble, à toutes les étapes de construction et ce jusqu’à l’ouverture à l’horizon 2025.