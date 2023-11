Après plusieurs mois d’affaissement de la demande et un été tourmenté, les prix signés ont reculé en septembre (- 1.4 % sur 3 mois). Le recul des prix reste le plus marqué en Ile de France (- 4.1 % sur un an à fin septembre) et concerne maintenant 95 % des villes franciliennes pendant que des augmentations rapides persistent en Province et se constate dans 52 % des villes. Le professeur d’économie, Michel Mouillart décryte le dernier baromètre Les Prix Immobiliers (LPI-iad) analysant les chiffres du marché à fin septembre.