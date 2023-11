Epargne : Encore méconnus des Français, les livrets bancaires à taux boosté font leur grand retour

Selon les dernières prévisions de l’Insee, l’inflation persiste et atteint 5% sur l’ensemble de l’année 2023. Dans ce contexte, la course au meilleur taux fait rage sur les marchés des livrets d’épargne et pour ne pas laisser dormir son argent sur son compte courant, de nombreux Français décident de le transférer sur des livrets d’épargne réglementés, tels que le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), rémunérés à 3%.

Seulement, ces produits d’épargne sont respectivement plafonnés à 22 950 € pour le Livret A, et 12 000 € pour le LDDS. Que peut-on donc faire lorsque l’on atteint son plafond et si l’on souhaite placer son argent simplement et sans prendre de risque ? Dans ce cas de figure, les taux boostés pratiqués par certains établissements bancaires, semblent être une alternative à étudier de plus près pour les épargnants.

Mais ce type de placement est encore trop méconnu du grand public, comme le révèle l’étude* réalisée par YouGov et Meilleurtaux Placement, spécialiste des solutions d’épargne et de placement de Meilleurtaux. Comment et pourquoi les Français pourraient investir dans ce type de livret ? Quelles sont les spécificités et avantages de ce produit d’épargne ? Qui sont les souscripteurs ? Décryptage avec les résultats de l’étude.

Les Français à la recherche de placements financiers attractifs

Le contexte d’inflation a poussé les Français à changer leurs habitudes de consommation, notamment dans leur manière d’épargner. En effet, on observe que 55% des répondants soit 1 Français sur 2 souhaitent revoir leurs placements en raison de l’inflation.

« De plus en plus de Français sont à la recherche de placements financiers attractifs pour placer leurs liquidités sans risque. La remontée des taux d’intérêt est une bonne nouvelle pour les épargnants. Placer son argent sans risque redevient rémunérateur, à condition de choisir les bons supports et de se renseigner sur les produits disponibles », indique Guillaume Autier, président du groupe Meilleurtaux.

Lorsque l’on demande aux Français les raisons qui pourraient les convaincre d’investir dans un livret à taux boosté, le taux arrive en première place (58%) et est suivi de près par l’absence de frais (48%). On note ensuite la garantie (33%), la facilité d’accès (30%) et la durée de promotion (26%).

Les caractéristiques qui peuvent convaincre les Français d’investir dans un Super Livret

Le Super Livret, un placement qui semble cocher toutes les cases…

Un Super Livret est un livret d’épargne pour lequel les banques proposent un taux boosté durant quelques mois. Durant les premiers mois, le taux d’intérêt est bien plus élevé – entre 3% et 6% selon les banques – permettant à l’épargnant d’obtenir un rendement plus important.

Les banques n’imposent pas de frais d’ouverture, de clôture ni de frais de gestion. Un versement initial peut être demandé comme pour les autres livrets classiques autour d’une dizaine d’euros. Il s’agit d’un livret d’épargne fiscalisé, ce qui le différencie du Livret A, LEP ou LDDS.

Le plafond est en général très élevé permettant aux épargnants de ne pas laisser trop d’argent sur un compte courant qui ne rapporte pas. L’épargne est disponible à tout moment.

Et surtout, ce placement est simple d’utilisation, il est possible de le clôturer facilement dans l’hypothèse où l’épargnant n’est pas satisfait.

« En tant qu’acteur majeur des solutions d’épargne et de placement, c’était une évidence que Meilleurtaux Placement se positionne sur ce produit d’épargne qui est simple d’utilisation et rémunérateur puisqu’il permet aux épargnants de maximiser leurs gains très rapidement. Dans notre cas, nous proposons un taux à 5,5%, c’est-à-dire le « meilleur » du marché pendant 3 mois puis le taux se fixera ensuite à 2,45%. Un versement initial de 10 € vous suffit à ouvrir ce super Livret. Le taux boosté est disponible jusqu’à un plafond de 200k € soit également le « meilleur » car le plus élevé du marché. C’est une solution rapide, qui offre une rémunération intéressante, tout en vous assurant une disponibilité immédiate des fonds, contrairement à d’autres placements de plus long terme comme l’assurance-vie par exemple ! », précise Guillaume Autier.

…pourtant encore trop méconnu des Français

En effet, seuls 10% des répondants ont déjà utilisé un Super Livret et seulement 15% ont déjà entendu parler de ce produit d’épargne. Face à 83% des répondants qui ont déjà utilisé un Livret A, 44% un Livret d’épargne populaire (LEP) et 32% un Livret d’épargne durable et solidaire (LDDS).

Les Français ne sont pas assez informés sur les livrets bancaires à taux boosté. Lorsqu’on leur parle du taux, de la durée de promotion, des frais ou encore du plafond, on comptabilise au moins 35% des répondants qui déclarent ne pas connaître du tout le fonctionnement de ce produit d’épargne.

En parallèle, parmi les 10% d’épargnants ayant déjà utilisé un Super Livret, environ 4 propriétaires sur 10 déclarent y avoir déposé plus de 2 000 €. L’argent placé sur ces livrets à taux boosté provient avant tout du compte courant (53%) puis des économies personnelles (24%). Parmi les 10% d’épargnants ayant déjà investi dans ce type de livret, on note une majorité de CSP+ (13%).

Malgré une méconnaissance évidente des livrets bancaires à taux boosté, 58% des répondants seraient tout de même prêts à investir dans ce type de placement.