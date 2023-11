Avec un prix moyen de 2211€/m², Pau offre des opportunités pour les investisseurs et les résidents. L’analyse de Pierre Conchez, agent immobilier chez ORPI à Pau.

Dans un contexte national immobilier tendu, la ville de Pau se démarque positivement, offrant une multitude d’opportunités pour les investisseurs et les résidents à un prix moyen de 2211€/m² ( en progression de 2% par rapport à 2022). Voici l’analyse de Pierre Conchez, agent immobilier ORPI à Pau.

Pau, une position stratégique

Véritable carrefour économique et touristique, la ville bénéficie d’une position géographique de choix. A proximité directe des métropoles de Bordeaux, Toulouse et de l’agglomération Côte Basque-Adour (Bayonne Anglet Biarritz), proche de la mer comme des montagnes et à une centaine de kilomètres de l’Espagne, la ville jouit d’une position stratégique dans la région.

Située à proximité directe de Bordeaux, Toulouse et du BAB, Pau bénéficie d’un prix de l’immobilier sans commune mesure en comparaison à ses voisines, dont les prix sont montés en flèche depuis la crise sanitaire et l’exode urbain des Français.

Pau est aussi une ville étudiante majeure : on compte près de 10 000 étudiants pour 80 000 habitants au total (130 000 pour l’agglomération).

Qualité de vie et peu d’embouteillages

Hébergeant les sièges de grandes entreprises françaises dont la première TOTAL, et des événements sportifs mondialement connus, la sécurité y est de mise, et les embouteillages rares.

Peu fréquentée par les non-locaux pendant longtemps, la ville attire aujourd’hui de nombreux acquéreurs à la recherche d’une qualité de vie et de prix attractifs.

Le marché local a connu, de même qu’au niveau national, un ralentissement en début d’année.

Si aujourd’hui des acquéreurs étrangers investissent la région, ils préfèrent parfois louer dans un premier temps.

Les quartiers les plus prisés demeurent très demandés

Comme au niveau national, les biens les plus accessibles et les plus hauts de gamme ne subissent que très peu le ralentissement du marché, tandis que les biens intermédiaires font l’objet de tensions : les vendeurs ont mis du temps avant de baisser leurs prix, tandis que les acquéreurs font face à de nombreux refus de financements.

A l’instar du marché national, le marché local reprend de l’élasticité depuis la rentrée.

Les quartiers les plus plébiscités sont historiquement les quartiers du Boulevard des Pyrénées, le quartier Trespoey, Idron ou Bizanos, qui demeurent extrêmement demandés.

En périphérie jusqu’à une quinzaine de kilomètres, un certain nombre de villes attirent également de plus en plus, comme Serres-Castet, Morlaas, Soumoulou ou encore Lescar.