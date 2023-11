Dans un contexte de crise économique, les agents immobiliers doivent s’adapter et innover pour rester compétitifs. Voici les conseils de Thibault Guillaume, fondateur de Vitrine Media.

Thinault Guillaume est l’invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo enregistré en direct du RENT, le salon de la Proptech.

Le fondateur de VitrineMedia revient sur les enseignements d’une étude réalisée auprès de 16 000 clients. Et livre les stratégies concrètes qui permettent aux agents immobiliers de naviguer par temps incertains.

Diversifiez vos services

Les agents immobiliers qui réussissent diversifient leur activité. « Par temps de ralentissement des ventes, ils s’intéressent à l’administration de biens mais aussi à la promotion, explique Thibault Guillaume. Les agents immobiliers doivent s’interroger sur les métiers qu’ils peuvent exercer en dehors de la transaction« .

Proposez des services innovants

Vente aux enchères, vente interactive, services liés à la rénovation, aux travaux … « Il faut proposer des services innovants à ses clients« , reprend Thibault Guillaume.

A lire aussi Agents immobiliers : Comment naviguer à travers la crise ?

Continuez à communiquer

« Il ne faut pas juste baisser les budgets, il faut communiquer dans sa vitrine, sur les portails, sur les réseaux sociaux… « , insiste Thibault Guillaume. Pourquoi ? « Parce que celui qui parle ce qui se montre, c’est celui qui gagne à la fin« . Pour augmenter votre visibilité, renforcez votre présence en ligne et sur les réseaux sociaux et utilisez la vitrine de votre agence pour attirer l’attention.

Ne restez pas seul

« Les agents immobiliers ont besoin de travailler ensemble, pour partager les mandats, pour faire de l’intercabinet…, insiste Thibault Guillaume. Et aussi pour se motiver et se coacher mutuellement. »

D’où la nécessité de former des alliances avec d’autres professionnels, de travailler en réseau ou rejoindre des groupements professionnels ou des réseaux de franchise immobilière.

A lire aussi Agents immobiliers : Aborder un état d’esprit de gagnant en toutes circonstances

Préparez-vous à saisir les opportunités

S’il exprime un optimisme prudent pour 2024, Thibault Guillaume met en avant la résilience eet l’adaptabilité des agences immobilières face aux changements.

« On doit être bon en toute période, bonne ou mauvaise. Les agences qui surperforment le marché, s’adaptent et cherchent des solutions et ajustent leurs stratégies. »

En adoptant une approche proactive et en diversifiant les services, vous pouvez non seulement survivre à la crise actuelle, mais aussi en sortir plus fort.

Derniers conseil de d’entrepreneur de Thibault Guillaume ? « Restez optimistes. Et pensez aux opportunités qui se présenteront avec la reprise… « .