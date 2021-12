Thibault Guillaume (VITRINEMEDIA) : Capter 2 fois plus de mandats grâce à sa vitrine

Mon Podcast Immo reçoit Thibault Guillaume, VITRINEMEDIA.

Mon Podcast Immo en live du congrès de la FNAIM reçoit Thibault Guillaume, co-fondateur et directeur de VITRINEMEDIA. Il présente la nouvelle solution « Visibble » by VITRINEMEDIA au micro d’Ariane Artinian.

Mon Podcast Immo : Comment les agents immobiliers peuvent-ils capter plus de mandats avec leur vitrine ?

Thibault Guillaume : On constate que les agents immobiliers ont déjà des atouts – leur agence, leur vitrine – qu’ils exploitent insuffisamment. Aujourd’hui, nous avons une vraie révolution qui arrive, c’est l’intelligence ou la « smart vitrine ». C’est outil permet d’interagir avec les clients qui passent devant l’agence, de mesurer l’audience de cette vitrine, de communiquer les bons messages au bon moment. Et tout cela grâce à la technologie.

Mon Podcast Immo : Pendant longtemps, VitrineMedia, c’étaient des belles vitrines…

Thibault Guillaume : Oui, mais maintenant, la vitrine doit être belle et intelligente, elle est digitale. Concrètement, on va mesurer le trafic et l’audience des gens qui passent devant la vitrine. Par exemple, avec l’agence Impact Immo de Pierre Chamu, à Boulogne-Billancourt, nous avons pu enregistrer un trafic de 30 000 particuliers qui passent devant cette vitrine chaque mois. Concernant l’audience, pratiquement la moitié reste devant la vitrine plus de 3 secondes, soit 13 000 clients potentiels. Et 818 restent plus de 10 secondes et certains jusqu’à 5 minutes. Soit autant de clients qui peuvent être intéressés par un mandat.

Mon Podcast Immo : Comment alors capter ces mandats potentiels ?

Thibault Guillaume : Nous avons équipé nos écrans de petites caméras, bien sûr compatibles RGPD, qui nous permettent ainsi de mesurer l’audience, comme le fait un site Internet. La question qu’on doit se poser, c’est avec combien de personnes qui passent devant l’agence on peut communiquer et interagir. Le particulier intéressé va sortir son téléphone, scanner le QR code et entrer en contact avec l’agence. Si l’agent n’est pas là, il pourra chatter avec l’agence, être en contact avec lui via WatsApp, effectuer une visite virtuelle, prendre rendez-vous, estimer son bien. Cela permet de capter deux fois plus de mandats.

Mon Podcast Immo : Combien avez-vous équipé de vitrines aujourd’hui ?

Thibault Guillaume : Le produit Visibble a été lancé il y a quelques mois. Aujourd’hui, nous avons quelques agences qui sont équipées, ça fonctionne. Cette brique data, c’est la brique qui séduit le plus les agents immobiliers, ils en comprennent tout l’intérêt.

Mon Podcast Immo : Combien ça coûte ?

Thibault Guillaume : On a une offre à 200 euros par mois qui comprend cet outil data, l’affichage en vitrine et toute la partie visite virtuelle. C’est le prix pour devenir « intelligent » avec son client.