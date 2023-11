Julie Girard, responsable d’Hoquet Business (Guy Hoquet Immobilier) est l’invité de Mon Podcast Immo en live du salon RENT. Au micro d’Ariane Artinian, il revient sur le lancement de cette nouvelle marque axée sur l’immobilier professionnel et livre ses ambitions. Extraits choisis.

Le bilan Hoquet Business 2023

« L’immobilier professionnel subit moins les effets que l’immobilier résidentiel. Nous avons une croissance à deux chiffres, autour des 14%, signe d’une reprise solide post-COVID« , explique t-il.

« Depuis mars, nous avons ouvert six cabinets » . Son objectif ? « Atteindre dix ouvertures d’ici la fin de l’année 2023, et à terme 70 à 80 cabinets Hoquet Business« .

Un positionnement unique

« L’immobilier professionnel est un segment de marché sous-exploité, explique t-il. Moins de 30% des cabinets existants sont dédiés à des marques organisées. Notre but est de combler ce vide avec une proposition de valeur unique.«

Un écosystème dédié

Et de poursuivre : » Nous avons mis en place un écosystème digital dédié, en partenariat notamment avec Septeo et Netty, pour développer des solutions spécifiques maximisant notre impact sur le marché.«

Objectif 2024 ? Devenir co leader du marché

Et livre sa feuille de route : « Nous visons 10 ouvertures d’ici la fin de l’année, et au moins autant l’an prochain« , explique t-il. Son objectif ? « Devenir un co leader du marché de l’immobilier professionnel et avoir à terme a minima 60 cabinets d’affaires sur le territoire.« .