Guy Hoquet l’Immobilier marque un tournant décisif dans son histoire avec l’annonce de la signature des 6 premiers cabinets Hoquet Business, dédiés exclusivement à l’immobilier commercial et d’entreprises. Une initiative musclée lancée en mars dernier, qui vise à révolutionner le paysage de l’immobilier commercial en France, en devenant leader du segment d’ici les 5 prochaines années : il va y avoir du sport.

Avec Hoquet Business, Guy Hoquet l’Immobilier change de division

Hoquet Business, le business store qui va faire du raffut dans l’immobilier commercial

Hoquet Business, la nouvelle enseigne de cabinets d’affaires du groupe Guy Hoquet l’Immobilier, est dédiée à la transaction de commerces et d’immobilier d’entreprise. Elle se distingue par son approche innovante, en créant autour du business store un véritable ruck de compétences avec un réseau d’experts métiers, tels que des assureurs spécialisés, des comptables, des experts du crédit professionnel ou encore des avocats spécialisés : une charnière centrale qui fait le lien entre les joueurs-partenaires et les entreprises qui leur font confiance !

« Nous avons conçu Hoquet Business comme un espace de collaboration et d’échange, où chaque commerçant est considéré avec son projet unique et nécessitant une attention personnalisée. Six mois après le lancement de la marque, six cabinets voient le jour : c’est dire l’appétence et l’esprit de conquête qui animent les entrepreneurs qui rejoignent le projet », déclare Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

En effet, les cabinets Hoquet Business sont plus que de simples cabinets d’immobilier commercial. Ils sont conçus comme des lieux de rencontre, de partage et de convivialité pour les commerçants de proximité, favorisant le dialogue et la collaboration. Ces espaces hybrides, inspirés des codes de l’hôtellerie-restauration, offrent un environnement propice à l’innovation et à la croissance des entreprises locales, comme avec ce comptoir central qui invite à la discussion autour d’un café.

Les 6 premiers co-équipiers entrent sur le terrain en visant le bonus offensif

D’Aix-en-Provence à Brest, en passant par l’Ile-de-France, La Rochelle, Caen et Rouen, la couverture du terrain sera départementale pour chacune des équipes qui s’engage dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale.

Les créateurs et créatrices de cabinets Hoquet Business sont des personnalités expérimentées : des entrepreneurs dans l’âme, véritables gérants et managers d’entreprises, souvent habitués des terrains professionnels (comme pour ceux issus du crédit professionnel, de l’assurance, de la finance), connus et reconnus localement notamment auprès des commerçants de bouche et restaurateurs, ou encore, pour certains, partenaires de Guy Hoquet l’Immobilier sur le marché de la transaction résidentielle. Tous sont décidés à entrer dans la mêlée de l’immobilier commercial avec de l’ambition, une marque innovante, une équipe d’experts et des moyens dédiés.

« Les marchés de la création, cessation et transaction d’entreprises est encore peu structuré et très atomisé : près de 71% des intermédiaires sont indépendants. La création d’une enseigne nationale au modèle formalisé et innovant, avec une formation et un accompagnement spécifiques, constitue donc une réelle opportunité de business et de développement pour les entrepreneurs chevronnés désireux d’adresser ces activités », ajoute Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Pourquoi ont-ils choisi Hoquet Business ? Ce qui les a séduits dans le projet Hoquet Business et qui leur a donné envie de s’engager ? « C’est une idée novatrice », explique Thomas et Léo Gorenflot, Hoquet Business à Caen. « Avoir un franchiseur à nos côtés, c’est rassurant », observe Christophe Gueganton et Malik Cidère, Hoquet Business à Brest. « Le réseau Hoquet Business va nous permettre de passer un cap », ajoute de son coté Fabrice Hounkpatin, Hoquet Business à Clichy (périphérie nord de Paris). Situés au cœur de l’activité économique des grandes villes, les six premiers cabinets Hoquet Business bénéficieront d’une exposition maximale sur des axes stratégiques, auprès des flux de ciculaations automobiles et piétons, pour devenir de réels lieux de connexions entre les entrepreneurs locaux.