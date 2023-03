Hoquet Business, un environnement hybride inspiré de l’hotellerie-restauration

Le marché de l’immobilier commercial en France représente 25,4 milliards d’euros d’investissement en 2022. Sur ce marché, le segment des commerces a totalisé 5,7 milliards d’euros, soit une hausse de +16 % par rapport à la moyenne décennale et la 3ème meilleure performance de son histoire après 2014 et 2019(1) ! Sur ce segment, les cafés-hôtels-restaurants (CHR) représentent plus de 50% des transactions, suivis par les boulangeries-pâtisseries (20%) ; les 30% restants regroupent des dizaines d’autres commerces de proximité́ (2) .

La nouvelle enseigne Hoquet Business a pour mission d’accompagner le marché de la transaction de commerces et d’immobilier d’entreprise, en proposant des services adaptés, dans un environnement hybride emprunté aux codes de l’hôtellerie-restauration.

En effet, les cabinets d’affaires Hoquet Business ont été conçus comme des lieux hybrides, favorisant les échanges et la discussion entre les commerçants de proximité́ et les experts Hoquet Business. Chaque agence sera aménagée pour offrir un environnement propice aux rencontres et aux interactions, avec des espaces de travail collaboratifs et conviviaux, dont un comptoir, clin d’œil aux cafés-hôtels-restaurants.

« Chaque commerce est unique et chaque projet lié à un commerce doit être traité de manière personnalisée. L’immobilier commercial ne peut pas être considéré́ simplement comme une transaction mais comme un projet global d’entreprise. Les 20 ans d’expérience du réseau nous donnent l’opportunité de créer des liens et de construire des relations durables avec les commerçants et les entrepreneurs de proximité.́ C’est pourquoi nous avons décidé de proposer des cabinets d’affaires, offrant des services spécifiques, tout en favorisant les échanges et la collaboration entre les acteurs du commerce. Avec Hoquet Business, nous avons l’ambition de devenir leader du marché d’ici 5 ans », explique Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Hoquet Business, l’incub’acteur des commerçants de centre ville

Hoquet Business ambitionne d’articuler et d’animer l’ensemble des commerces de proximité qui font vivre les quartiers et la ville. Le concept des cabinets Hoquet Business a été pensé dans l’esprit des « clubs affaires », pour casser les stéréotypes des cabinets traditionnels et provoquer le dialogue en attirant par une devanture aux couleurs vives, avec des vitrines transparentes et aérées, qui favorisent la visibilité des locaux.

Les nouveaux lieux de connexion Hoquet Business permettront aux commerçants de proximité́ de se rencontrer et de partager leurs problématiques et leurs enjeux. Chaque cabinet Hoquet Business s’appuiera sur un pool d’experts métiers destinés à accompagner les commerçants dans leurs projets. Au-delà des services immobiliers traditionnels, chaque cabinet réunira une équipe de professionnels tels que des assureurs, des comptables, des spécialistes du crédit professionnel et des avocats spécialisés, qui apporteront une expertise complémentaire pour répondre aux besoins spécifiques des commerçants et entrepreneurs.

« Nous sommes convaincus que la création d’un lieu d’échanges accessible en rez-de-chaussée permettra aux commerçants de proximité́ de se connecter, d’échanger des conseils, des idées et des bonnes pratiques. Cela permettra également aux experts métiers présents dans chaque cabinet de mieux comprendre les enjeux spécifiques des commerces de proximité́ et de proposer des solutions encore plus adaptées », conclut Julien Girard, spécialiste de l’activité depuis plus de 15 ans et en charge du déploiement de la division Hoquet Business.

Hoquet Business a pour ambition de devenir un véritable chef d’orchestre du commerce de proximité en se positionnant sur les axes les plus fréquentés des villes-cibles, avec 70 cabinets dédiés d’ici les 5 prochaines années.

C’est un projet qui a muri dans l’esprit de Stéphane Fritz lorsqu’il a rejoint le réseau il y a plus de 8 ans. Avant d’en prendre la tête, cet autodidacte a d’abord embrassé une carrière militaire, dirigé plusieurs commerces, développé l’activité « Entreprises et Commerces » d’une autre enseigne nationale et celle d’un cabinet spécialisé.

Pour en savoir rendez-vous sur Guy Hoquet Business et salon Franchise Expo à Paris du 19 au 22 mars au Parc des Expositions à Paris.