Immobilier : Au recul du nombre d’acheteurs s’ajoute une perte de valeur

Immonot.com publie tous les deux mois la tendance du marché immobilier. Cette dernière est issue d’une enquête nationale réalisée fin novembre 2023 auprès d’études notariales réparties sur toute la France, décryptée par le Professeur Bernard Thion. Et ce mois-ci, les nouvelles ne sont pas bonnes : au recul du nombre d’acheteurs s’ajoute une perte de valeur !

La pierre s’enlise au risque de ne plus sortir de terre pour offrir un toit aux primo-accédants. Selon les notaires, cette nouvelle tendance du marché vient encore jeter un pavé dans la mare pour tous ceux qui envisagent d’acheter un bien prochainement. Vivement les beaux jours et que la pierre retrouve de l’éclat…

L’activité : le blues …

Les prévisions d’activité à la fin décembre sont légèrement plus optimistes que les observations d’octobre.

À la grande table du logement, rien ne va plus. Les joueurs, nos dirigeants et nos financiers, semblent avoir perdu la donne. Or, suivant, Véronique Bédague, PDG du groupe Nexity : « La crise, violente, était écrite ». Déplorant l’indifférence de l’exécutif, elle rappelle qu’il y a 2 000 enfants à la rue en France. Mais certains hauts fonctionnaires pensent que, compte tenu des projections démographiques et du nombre des logements vacants, il n’y aurait pas besoin de logements. D’où, notamment, la quasi-disparition des primo-accédants du marché.

Les répercussions de ce phénomène sur l’activité des négociateurs sont de plus en plus évidentes, et explique les résultats parfois décevant de cette nouvelle enquête. Alors qu’un peu plus de la moitié d’entre eux avaient observé une perte d’activité à la fin des vacances, ce sont 86% d’entre eux qui en font état ce mois-ci. Pour la fin de l’année, près des ¾ d’entre eux (74%), estiment que cette tendance se poursuivra.

Prix : de peurs !

Sur le prix des logements et des commerces, difficile d’avoir une opinion plus défavorable.

Cette contraction des volumes se répercute bien évidemment sur les prix et cela même dans les contrées touristiques. C’est ainsi qu’Erwan Maugain observe : « une baisse importante du volume de transactions avec une baisse des prix autour de 10% sur le secteur brestois ».

Globalement, pour les logements, la proportion des négociateurs interrogés par Immonot.com à prédire une baisse des prix s’élève en deux mois de 66% à 86% ; les 14% restant estimant que dans leur région, les prix conserveront une certaine stabilité. Pour les terrains, cette proportion à la baisse s’élève de 58% à 68%. Quant aux prix des commerces, 82% contre 70% fin août confirment cette tendance.

Le conseil des notaires : priorité à la vente

Plus d’hésitations, les prix ne pouvant plus remonter dans un proche avenir, il faut d’abord vendre avant d’acheter un logement. Et cela, quelle que soit la région. C’est ce que pense maintenant 89% des études interrogées, 11% réservant encore leur diagnostic. Mais, ce qui est très nouveau, et cela depuis 25 ans que cette enquête existe, aucun des notaires interrogés ne voit une remontée des prix dans les mois qui viennent.

Côté terrains, les avis sont plus partagés, puisque si 56% des opinions recueillies privilégie la vente, 29% conseillent d’attendre, et 15% demeurent encore optimiste. Pour un promoteur, acheter un terrain à bâtir maintenant peut encore sembler une opportunité si l’objectif est la livraison d’un produit fini au moment de la reprise. Ce qui suppose aussi que cette dernière ne tarde pas trop et qu’il ait le financement de l’opération.

Source : Immonot.com