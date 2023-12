Ariane Artinian reçoit Alexandre Dudouet, fondateur de la proptech Eemo dans Mon Podcast Immo, en direct du salon RENT.

Permettre au propriétaire de gérer et valoriser son bien

Alexandre Dudouet a eu l’idée de créer Eemo alors qu’il travaillait en agence immobilière .

« Je me suis rendu compte, en tant qu’agent immobilier, que je ne pouvais pas faire profiter les acquéreurs des dossiers préparés et destinés à la réalisation d’une transaction. Alors, l’idée est venue de créer un espace, une sorte de Carte Immo du bien pour que le propriétaire ait une facilité d’usage de son bien, pour le gérer et le valoriser, sans perdre d’informations. On sait bien que, sur 30 ou 40 vies d’un bien, il y a beaucoup d’intervenants et beaucoup de DATA sont perdues. »

A l’image du carnet d’entretien ou de la carte grise pour une voiture, Eemo est donc un Carnet d’Information d’un logement sur le cloud.

« Bien souvent, les informations sur un bien sont éparpillées. Une partie est à la cave, une autre chez le notaire ou chez le syndic. Certaines ont même disparu avec le temps … Eemo est une sorte de hub de l’immobilier dans lequel tout est regroupé. Les professionnels se connectent pour enrichir les informations. Chaque logement a ainsi un dossier unique. »

Valoriser le travail du professionnel

EEmo est accessible aux particuliers comme aux professionnels. Pour 99 € par an, n’importe qui peut constituer autant de tableau de bord de logements qu’il le souhaite sur le cloud. Les informations doivent être validées par un professionnel pour être certain que l’information est fiable et qu’elle peut être utilisée pour, par exemple, une rénovation énergétique.

« Autrefois, l’agent immobilier qui constituait de beaux dossiers pour ses clients n’avaient pas l’occasion de valoriser son travail. Avec Eemo c’est possible!«