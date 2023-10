Neyrat Immobilier a récemment acquis trois agences MORVAN Patrimoine dans la Nièvre, marquant ainsi son retour aux racines bourguignonnes. Cette nouvelle expansion porte le nombre total d’agences de Neyrat Immobilier à 22, avec l’ouverture prochaine d’une 23ème agence à Nuits-Saint-Georges.

Les agences MORVAN Patrimoine, tout comme WF KING dans le Sud, conserveront leur identité en raison de leur solide réputation depuis leur création en 1993. Elles se spécialisent dans la vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.

Ces agences situées à Château Chinon, Autun et Saint-Saulge viendront enrichir l’expertise du réseau Neyrat Immobilier.

De plus, certains employés de Neyrat Immobilier ont eu la possibilité de devenir actionnaires des agences MORVAN Patrimoine grâce à la SAS Régie d’Immeubles NEYRAT. Cette opportunité d’investissement reste ouverte pour de futures acquisitions ou créations d’agences.

Focus sur le parcours de Neyrat Immobilier

En tant qu’agence spécialisée dans l’immobilier neuf, elle est « la seule du département à offrir un vaste éventail de programmes immobiliers ainsi que des services associés« , précisent ses dirigeants.

Achat, conseils fiscaux, prêts bancaires, gestion locative, assurance contre les loyers impayés, protection juridique, gestion des dégradations immobilières, gestion des périodes de vacance locative, aide à la déclaration fiscale… L’éventail des services proposés par cette entreprise familiale, leader de l’immobilier en Bourgogne est large.

« Spécialisée sur la Côte d’Or et la Saône-et-Loire, Neyrat Immobilier est aujourd’hui une référence sur l’immobilier Bourguignon et exporte son expertise dans le sud de la France. Fort de ses 23 agences immobilières (19 en Bourgogne et dans la Nièvre et 4 dans le Var), nous accompagnons les propriétaires dans toutes leurs demandes, qu’ils soient occupants ou bailleurs« , précise son président Bastien Neyrat.

Agences immobilières à Chalon-sur-Saône, Château-Chignon, Saint Saulge, Nuits Saint Georges, Chagny, Autun, Givry, Auxonne, Dijon, Beaune, Paray-le-Monial, Digoin, Louhans, Saint-Martin-en-Bresse, Le Creusot, Sennecey-le-Grand, Saint-Jean-deLosne et pour finir, Callian, Fréjus et Saint-Raphaël dans le Var. Une agence mobile se déplace également dans toute la Bourgogne.

Certification Nationale pour régie passionnément locale Implantée à Chalon-sur-Saône depuis 1962, la Régie d’Immeubles Neyrat s’est, depuis l’origine,

spécialisée dans l’immobilier et le foncier en Bourgogne.

Vignes, domaines, maisons bourgeoises mais aussi immobilier d’entreprises : la Régie est devenue l’un

des leaders régionaux avec 120 collaborateurs pour 12.000 lots en gestion locative et syndic de copropriété.

Source : Neyrat Immobilier