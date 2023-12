Nomination : Rachel Chane See Chu rejoint la FNAIM

Conseillère logement au sein de la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) depuis février 2023, Rachel Chane See Chu affiche une expérience et une expertise fortes dans le domaine du logement mais aussi de l’aménagement et de l’urbanisme.

Ancienne directrice adjointe du cabinet de Julien Denormandie

À 48 ans, Rachel Chane See Chu a exercé de multiples fonctions au sein de l’administration, agence d’État et cabinet ministériel, lui permettant d’acquérir une maitrise des enjeux liés au parc locatif social comme privé, aux copropriétés et aux professionnels de l’immobilier. Elle a notamment été, de janvier 2018 à juillet 2020, conseillère logement puis directrice adjointe du cabinet de Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement.

À ce poste, elle a piloté la mise en œuvre de la stratégie ministérielle pour le logement et l’adoption de plusieurs lois. Elle a, aussi, été directrice générale de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de novembre 2020 à octobre 2022.

Du conseil sur la stratégie politique de la FNAIM

Forte de cette solide expérience, Rachel Chane See Chu aura pour mission d’accompagner et de conseiller la FNAIM sur sa stratégie politique.

« Nous sommes particulièrement fiers de l’arrivée de Rachel Chane See Chu au sein de notre fédération. Son expérience, ses compétences et sa parfaite compréhension de notre écosystème seront des atouts majeurs pour mener à bien les projets de la FNAIM et nos propositions, réagit Loïc Cantin, président de la FNAIM. Cette nomination va renforcer considérablement notre positionnement et notre volonté de confirmer notre rôle d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur l’ensemble des sujets liés au logement et à l’immobilier en général ».