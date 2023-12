Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimmo, lancé en 2017, qui accompagne les professionnels qui souhaitent se spécialiser en viager, grâce à un contrat de franchise, est l’invitée d’Ariane Artinian, dans Mon Podcast Immo, en live de Immo, le Congrès immobilier de la FNAIM.

Selon Sophie Richard, le viager ne souffre pas de la crise immobilière. Pour plusieurs raisons. Le viager permet aux Français d’accéder à la propriété. La question de l’emprunt est moins fondamentale dans le viager puisque qu’acheter en viager occupé c’est acheter un bien à la moitié de sa valeur, de manière échelonnée dans le temps. Le viager a le vent en poupe puisqu’il répond à la problématique du financement de la dépendance ou comment permettre aux séniors de vivre leur 3e ou 4e âge à domicile. Une question d’actualité. « Toutes les difficultés que peuvent rencontrer les agences immobilières, nous ne les rencontrons pas dans nos agences Viagimmo.«

Le viager dépoussiéré

L’image du viager a beaucoup changé… Ceci explique aussi peut-être cela. « Lorsque j’ai lancé la marque Viagimmo et la franchise, j’ai audité mon marché et je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup d’idées reçues et de méconnaissance. Mon 1er challenge a été d’accompagner les mentalités, de faire tomber les barrières psychologiques et de faire bouger les lignes avec de la pédagogie. J’ai créé beaucoup de contenu pour aider particuliers et professionnels à comprendre ce dispositif.«

L’apport d’affaires : une solution pour les professionnels

Aujourd’hui, Viagimmo accompagne tous les professionnels de l’immobilier. Ceux qui souhaitent se lancer en franchise dans le viager mais aussi les professionnels des agences immobilières traditionnelles qui ne peuvent se permettre de laisser passer une vente.

« Beaucoup d’agents sont de plus en plus sollicités par des particuliers sur le viager. Or, ils n’ont pas les réponses. Ils passent à côté d’une vente. Chez Viagimmo, nous avons créé un partenariat clé en main pour leur permettre de booster leur business, sans risquer imprudemment leur responsabilité professionnelle. Ils peuvent donc se tourner vers nous ». A la clé, « une commission d’apporteur d’affaires de 15 à 20% des honoraires« , précise Sophie Richard.

Pour ceux qui souhaitent franchir le pas et se spécialiser à 100% dans le viager, nous les accompagnons pour ouvrir leur propre franchise Viagimmo. Cela signifie rejoindre un réseau de confiance, bénéficier d’un concept solide et éprouvé et d’un marketing efficace.

Avis aux amateurs…