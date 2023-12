Energie : Une baisse de 189 € du prix du fioul domestique par rapport à novembre 2022

En novembre, le contexte international a eu un impact sur le prix du fioul qui a diminué de 189 euros par rapport à novembre 2022 en atteignant 1295 euros pour 1000 litres. En région, le prix du fioul en Champagne-Ardenne était le plus élevé et, en Franche-Comté, le moins important.

D’après la Direction générale de l’Énergie et du Climat (DGEC), la moyenne mensuelle du prix du fioul domestique au mois de novembre s’établit à 1 295€ (1,295€/L) pour des livraisons de 2 000 à 4 999 litres, soit 51 euros de moins qu’en octobre et 189 euros de moins qu’en novembre 2022.

Fioulreduc, plateforme digitale de commande de fioul domestique, publie chaque mois son baromètre du prix du fioul.

Une évolution liée au marché du pétrole plombé par une économie morose, notamment en Europe, dans un contexte de taux élevés. En Chine, deuxième puissance économique mondiale, les exportations ont baissé en octobre, mauvais signe pour la croissance du pays. Le pays étant le premier importateur de pétrole brut au monde, son économie a de l’importance sur la demande de pétrole.

La diminution du prix du fioul se poursuit en décembre

La baisse du prix du fioul s’est poursuivie début décembre à la suite de la réunion de l’OPEP+. En effet, certains pays de l’alliance ont décidé de prolonger leurs efforts de baisse d’offre au premier trimestre 2024. Cependant, cette décision n’a pas convaincu le marché pétrolier, qui doute du respect des quotas de certains membres et que la diminution de l’offre de l’OPEP+ suffise à combler la baisse de la demande.

Le mois de novembre propice aux commandes de fioul urgentes

En novembre, 76% des personnes qui ont décidé d’acheter du fioul sur fioulreduc ont choisi la livraison sous 5 jours, soit 6% de moins qu’en octobre. Les délais de livraison en 3 jours représentent quant à eux 15% des commandes, soit 3% de plus que le mois précédent, et les livraisons de fioul en 24h sont de 9%, soit 3% de plus. En effet, le mois de novembre est plus propice aux commandes de fioul plus urgentes en raison de la baisse des températures.

En Champagne-Ardenne, un prix du fioul 90 euros plus cher qu’en Franche-Comté

Si le coût du fioul domestique est calculé en fonction de plusieurs facteurs, notamment du cours du pétrole sur les marchés internationaux, la zone d’achat du pétrole influence le prix. En effet, le pétrole arrive en France par trois zones portuaires : la zone Sud autour de Marseille, la zone Nord-Ouest entre Saint-Nazaire et le Havre et la zone de Rotterdam aux Pays-Bas, qui alimente le Nord-Est de l’Hexagone. Une fois le pétrole transformé en fioul au sein des raffineries, il est acheminé jusqu’aux dépôts des distributeurs. Les frais de transport ont un coût, d’où les disparités d’une région à une autre.

Les 3 régions les plus chères

Champagne-Ardenne : 1321 euros / 1000 litres

1321 euros / 1000 litres Aquitaine : 1316 euros / 1000 litres

1316 euros / 1000 litres Poitou-Charentes : 1307 euros / 1000 litres

Les 3 régions les moins chères

Franche-Comté : 1232 euros / 1000 litres

1232 euros / 1000 litres Ile-de-France : 1259 euros / 1000 litres

: 1259 euros / 1000 litres Bretagne : 1266 euros / 1000 litres

