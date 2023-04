Energie : Pour 59 % des Français, l’électricité est une énergie d’avenir

Les Français n’en ont pas fini avec l’énergie électrique. Non seulement ils ont confiance en elle mais ils pensent qu’elle va prendre de plus en plus de place dans notre consommation énergétique à l’avenir.

Pour les Français, l’électricité est-elle une énergie d’avenir ? C’est la question que Rothelec, le spécialiste du chauffage électrique économique et inventeur du radiateur à inertie, a posé à 2 824 personnes. Une enquête qui montre une certaine appétence pour cette source énergétique.

« L’électricité comme énergie d’avenir ? De son côté, Rothelec a toujours parié sur cette source énergétique, parfois même en étant totalement à « contre-courant ». Aujourd’hui, l’électricité prend une place centrale dans notre vie et aussi pour notre futur : construction de nouveaux EPR, fin de la voiture thermique, etc. Quelle est la perception des Français sur cette question ? Ont-ils confiance ? Pensent-ils que c’est l’énergie de demain ? Quelles autres énergies possibles ? Notre enquête permet d’avoir certaines réponses et des axes de réflexion intéressants », précise Éric Anes, Président de Rothelec.

57 % des Français ont confiance dans l’énergie électrique

La grande majorité des Français a une certaine confiance vis-à-vis de l’électricité. C’est ce que déclarent plus de 57 % des personnes interrogées. 11 % n’ont pas d’avis sur la question et seulement 32 % n’ont pas confiance dans cette source d’énergie.

48 % sont favorables à ce que l’électricité prenne de plus en plus de place

Déjà bien présente dans notre vie de tous les jours, l’électricité va prendre de plus en plus de place dans notre consommation énergétique à l’avenir pour 59 % des Français. Cette prédominance est également appréciée par 1 Français sur 2 ; soit 48 % ; contre 46 % qui n’y sont pas favorables et 6 % qui n’ont pas d’avis sur la question.

Pour 63 %, d’autres sources d’énergie interviendront dans le futur

Pour ce qui est des différentes solutions de production d’énergie, les Français sont clairement divisés en trois catégories : 37 % pensent que rien ne peut remplacer l’électricité ; 32 % que d’autres sources peuvent venir en complément de l’électricité et 31 % que d’autres solutions sont capables de remplacer l’électricité.

Cependant, il est intéressant de constater que globalement, 63 % des Français pensent que les autres sources d’énergie ont une carte à jouer dans le futur.

L’électricité rime-t-elle avec propreté ?

Si la production d’électricité est considérée comme une source d’énergie « propre » par plus de 44 % des Français, 37 % ne sont cependant pas du tout de cet avis. Difficile donc de savoir de quel côté penche la balance quand 19 % des répondants sont incapables de choisir.

L’indépendance énergétique de la France est impossible pour 65 % des Français

Face aux multiples aléas que les Français ont subi durant ces derniers mois, la question de l’indépendance énergétique reste très délicate et un sujet sensible. Ainsi, 65 % pensent que la France est incapable d’assurer sa propre production et seulement 31 % espèrent que ce sera le cas un jour.

Source : Rothelec