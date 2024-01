Remaniement : « Le Logement restera-t-il le grand oublié ? », Loïc Cantin

Alors qu’il n’y a pas de ministère du Logement dans le gouvernement de Gabriel Attal, les voix s’élèvent un peu partout dans le profession.

« La crise du logement à laquelle est confronté notre pays exige de la stabilité et de la visibilité. La nomination d’un 6ème ministre en 6 ans ne changera rien, s’il n’a pas de feuille de route claire, adossée à des moyens concrets et une volonté réelle du nouveau Gouvernement de faire du Logement une priorité », réagit Loïc Cantin, président de la FNAIM.

« Le logement est un besoin vital pour nos concitoyens, le nouveau Premier ministre et son Gouvernement doivent prendre la mesure des défis et tout faire pour les résoudre au plus vite », poursuit Loïc Cantin qui rappelle que l’Alliance pour le Logement* a écrit ce jour au Premier ministre afin d’être reçue de toute urgence.

* L’Alliance pour le Logement rassemble la FFB, l’USH, la FNAIM, la FPI, Pôle Habitat FFB, PROCIVIS, l’UNIS, l’UNNE, l’UNSFA et l’UNTEC.

Source : FNAIM