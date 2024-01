Nomination : Laurent Hugonenc, nouveau directeur régional Occitanie d’OGIC à Toulouse

OGIC s’installe à Toulouse pour soutenir une politique d’urbanisme ambitieuse et raisonnée

Cette nouvelle implantation à Toulouse marque une étape stratégique pour OGIC, qui renforce ainsi sa présence sur le marché immobilier français et conforte sa volonté de contribuer au développement économique et urbain des grandes métropoles.



Dans un contexte de forte croissance démographique et de dynamique économique, la métropole de Toulouse s’est engagée dans une politique de densification raisonnée et acceptable, reposant principalement sur une nécessaire harmonie entre réhabilitation, surélévation et reconstruction.

Porteur d’une vision partagée autour du renouvellement de la ville et fort de près de 60 ans d’expertise en conception de projets mixtes, en neuf comme en réhabilitation, OGIC souhaite prendre part à cette dynamique urbaine.



Virginia BERNOUX, Présidente du Directoire d’OGIC : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de démarrer cette nouvelle aventure. Les priorités de Toulouse convergent avec notre propre vision : rebâtir la ville sur la ville, renaturer partout où cela est possible, projeter le bâti dans le futur sans perdre l’identité de l’existant… Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur l’expertise et la connaissance approfondie du marché immobilier toulousain de Laurent Hugonenc afin de devenir rapidement un interlocuteur de référence dans la région.”

Un déploiement stratégique supervisé par Laurent Hugonenc, en qualité de directeur régional

Laurent Hugonenc dispose d’une expérience de près de 25 ans dans le secteur immobilier en Occitanie. Après une première expérience chez Monne Decroix Promotion, il rejoint en 2005, Fonta Immobilier à Toulouse en qualité de directeur du développement, et intègre par la suite Urbis Réalisations (groupe Bouygues Immobilier) en 2009.



Directeur du développement régional de 2011 à 2022 chez Cogedim Midi-Pyrénées, Laurent Hugonenc avait lancé il y a un an sa propre activité en développement, montage et copromotion dans la région. Membre du bureau de la Fédération des Promoteurs Immobiliers Occitanie Toulouse durant deux mandats, Laurent Hugonenc occupe aujourd’hui la vice-présidence du Club de l’Immobilier de Toulouse, après en avoir assumé la présidence de 2012 à 2017.

Laurent Hugonenc, Directeur Régional Occitanie d’OGIC : « C’est un grand plaisir de rejoindre OGIC pour superviser le déploiement de ses activités en Occitanie. Nous sommes convaincus du fort potentiel de la région en matière d’urbanisme et de l’adéquation de notre offre avec les ambitions de la métropole. La capacité d’OGIC à réaliser des programmes d’une grande qualité architecturale et à haute performance environnementale ainsi que son expertise reconnue en matière de réhabilitation s’inscrivent dans la trajectoire fixée par les élus. »

Source : OGIC