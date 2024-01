Immobilier : Protéger sa voiture et son logement du froid et des intempéries…

Météo France a placé, ce mardi 16 janvier, 34 départements de la moitié nord de la France en vigilance orange « neige-verglas » et deux autres départements de l’ouest du pays en vigilance orange « pluie-inondation », à partir de minuit. Les intempéries liées au froid peuvent malheureusement entrainer de nombreux dégâts dans les habitations et sur les voitures : pare-brise ou toitures abîmés, gel des canalisations….

lesfurets, expert de l’assurance auto et habitation, vous donne quelques conseils pour vous assurer que vos logements et voitures sont bien protégés en cas de dégâts causés par les intempéries.

Vérifier les garanties importantes à avoir en hiver dans son assurance auto

En cas de grand froid …

Une voiture qui refuse de démarrer le matin, c’est l’angoisse de beaucoup d’automobilistes. Et c’est une situation qui a bien plus de risques de survenir pendant les périodes de grand froid.

Pour éviter ce scénario, on peut s’assurer de disposer d’une garantie assistance dans son contrat et idéalement d’une assistance 0 km. Grâce à celle-ci, même en panne en bas de chez soi, l’assurance vient en aide et prend en charge l’envoi d’une dépanneuse.

La garantie assistance dépannage est aujourd’hui automatiquement incluse dans presque toutes les offres d’assurance auto tous risques, mais ce n’est pas forcément le cas pour les formules intermédiaires et jamais pour l’assurance au tiers, mais on peut l’ajouter à sa formule en option.

En cas d’averses de grêle…

L’indemnisation des dommages causés par des averses de grêle sur sa voiture dépend de son contrat d’assurance auto. L’assurance tous risques permet d’être indemnisé en cas de dégâts causés par la grêle. Par exemple, si la carrosserie est bosselée, c’est la garantie « dommages tous accidents » incluse dans une assurance tous risques qui indemnisera le montant des réparations. Une franchise dont le montant sera indiqué dans le contrat, sera cependant demandée.

A savoir : si l’état de catastrophe naturelle est décrété via la publication d’un arrêté interministériel suite à un épisode de grêle, la voiture sera couverte par la garantie catastrophe naturelle. Dans ce cas, une franchise réglementaire de 380 euros s’appliquera.

L’assurance au tiers coûte moins cher que l’assurance tous risques mais ne permet pas d’être indemnisé suite à un impact de grêle sur une voiture. Les dépenses associées au débosselage de la carrosserie ou au remplacement des vitres seront donc aux frais de chacun. Il est possible cependant d’obtenir une indemnisation selon les options souscrites comme la garantie bris de glace ou la garantie événement climatique. A noter que ce ne sont cependant pas les mêmes garanties qui entrent en jeu selon les parties de la voiture touchées par la grêle : si les vitres ou le pare-brise sont endommagés, c’est la garantie bris de glace qui entrera en jeu ; si la carrosserie est bosselée, c’est donc la garantie « dommage tous accidents », incluse dans une assurance tous risques, qui sera sollicitée et permettra d’être indemnisé du montant des réparations.

Examiner les garanties de son assurance habitation

En cas de gel…

En période de grand froid, les canalisations peuvent geler et causer des dégâts dans les logements.

Généralement, le gel est pris en charge par les assurances quand il affecte les installations intérieures mais pas les installations extérieures. Tout dépend donc de l’endroit où se trouve la canalisation gelée mais aussi des garanties souscrites dans le contrat d’assurance multirisques habitation.

La garantie gel, généralement incluse dans les contrats d’assurance multirisques habitation, permet de bénéficier d’une indemnisation si les canalisations gèlent et éclatent sous l’effet du froid.

En cas de grêle …

En cas de chute de grêlons, les dégâts sont pris en charge par l’assurance habitation au titre du renfort événements climatique qui couvre à la fois le logement assuré, ses éventuelles annexes, et les biens mobiliers qui pourraient avoir été endommagés. Cette garantie appelée « garantie tempête » inclut également l’assurance grêle.

Au titre de la garantie grêle intégrée à l’assurance multirisque habitation, l’assureur prend en charge les réparations nécessaires sur la toiture (tuiles arrachées ou abîmées), y compris sa couverture provisoire.

La garantie grêle couvre également la réparation ou le remplacement des éléments de mobilier endommagés en raison des fuites constatées au niveau du toit (par exemple, si l’eau de pluie s’est engouffrée dans le logement).

En cas d’inondations …

En cas d’inondation, c’est la « garantie catastrophe naturelle » de l’assurance qui intervient. Comme son nom l’indique, elle est activée lorsque l’événement a été reconnu comme une catastrophe naturelle par les autorités compétentes. Elle permet à l’assuré d’être indemnisé pour les dommages causés à son bien immobilier. Cela est valable même si ces dommages ne sont pas couverts par les autres garanties de son contrat d’assurance habitation.

Cependant, l’assurance multirisque habitation couvre tout de même les dommages matériels causés par l’inondation, mais aussi les coulées de boues et les chocs mécaniques provoqués par le mouvement de l’eau.

« Il est important de souscrire à des assurances qui correspondent à son mode de vie et à ses besoins au quotidien pour protéger ses biens et son foyer et éviter les mauvaises surprises. Et surtout, ne pas hésiter à comparer les prix et les garanties tout au long de l’année pour bénéficier des meilleurs tarifs », conseille lesfurets.

Source : lesfurets