Louis Du Clary, cofondateur d’Enchères Immo est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Au micro d’Ariane Artinian, il présente les atouts de la vente immobilière interactive notamment en période de crise.

Les ventes aux enchères interactives offrent l’opportunité d’attirer des acquéreurs potentiels grâce à un prix de présentation attractif – entre 5 et 20 % en-dessous du prix du marché.

« Une vente interactive est une enchère en ligne. C’est une vente intermédiée par un professionnel qui permet de récupérer des offres en ligne et d’apporter beaucoup plus de transparence aux vendeurs et aux acquéreurs, explique Louis du Clary. Les offres sont faites en temps réel via notre plateforme, offrant une transparence et permettant potentiellement de faire remonter les prix. »

Plus de 500 agences immobilière utilisent aujourd’hui les services d’Enchères Immo. « Notre solution aide les professionnels à renforcer la précision de leurs estimation et les propriétaires à fixer des prix réalistes. Pour les acquéreurs, il y a un aspect ludique et interactif, avec une transparence accrue dans le processus d’achat« .

Au lieu de remettre son offre de façon classique, par mail ou par courrier, l’acquéreur se connecte à une date définie sur Enchères Immo ou sur la plateforme du professionnel en marque blanche et la dépose. L’avantage ? L’acheteur peut voir les offres des autres acquéreurs en temps réel et se repositionner en fonction. Souvent, le prix fixé au début remonte petit à petit.

« L’objectif d’une enchère en ligne est de faire monter le prix. Sur de nombreuses ventes, le prix atteint ce que veut le vendeur. Et en tout cas, très souvent l’estimation du professionnel Cela permet de montrer au vendeur où est le marché ! Et c’est une bonne chose car la vraie difficulté aujourd’hui pour l’agent immobilier c’est la fixation du prix. », précise Louis du Clary.

Combien ça coûte ?

Les formules d’abonnement et d’accompagnement proposées dépendent de la taille de l’agence immobilière. » La formule à 89 € permet d’avoir la solution ou d’être formé. En cas de réussite de la vente, Enchères Immo prélève 0,3% du prix de vente, reprend Louis du Clary. Il dispose aussi d’un formule à 249 euros par mois sans commission en cas de succès.