« Agents immobiliers, sécurisez vos revenus avec la gestion locative ! », François Moerlen (Locagestion)

François Moerlen est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il fait le point sur les tendances du marché, les résultats de son entreprise, et livre ses conseils aux agents immobiliers.

Une croissance à deux chiffres en 2023 pour Locagestion

« Dans un marché compliqué pour les professionnels de l’immobilier en 2023, Locagestion a continué sa progression avec une croissance à deux chiffres et 1 600 nouveaux biens en gestion confiés par nos partenaires agences immobilières et conseil en gestion de patrimoine », raconte François Moerlen.

Il se félicite de « dynamique de développement autour de notre plateforme ainsi qu’autour de notre solution numérique qui permet aux agents immobiliers de continuer à faire des locations et proposer un service de gestion à tous leurs clients. 2023 a été une très belle année pour Locagestion. »

Les agents immobiliers transactionaires impactés par la crise

» Certains ne s’en sortent pas trop mal puisque 850 000 transactions ont tout de même été réalisées cette année en 2023 « , explique François Moerlen.

Et de nuancer : « La réalité est plus contrastée en revanche pour les agences immobilières récentes, les professionnels endettés ou ceux qui ont de grosses équipes de salariés ou des frais fixes importants avec des succursales et de grands locaux ».

Et de poursuivre : « Dans ce contexte là, les plus impactés sont ceux sont mono activité autour de la transaction et qui ont des frais fixes importants. »

La solution ? Proposer plus de services et diversifier les honoraires

Que dit François Moerlen à ses 3 000 agences partenaires ? « Notre raison c’est d’apporter une solution pour sur les agents immobiliers puissent proposer plus de services, diversifier leurs honoraires et fidéliser leurs clients. Ce sont des recettes bien connues mais ce sont des recettes qu’il faut appliquer parce qu’en réalité, dans ces moments-là, on travaille davantage et d’arrache pied… mais on finit toujours par s’en sortir. »