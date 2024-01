Comment avoir des leads en immobilier ?

Dans le secteur immobilier, générer des leads qualifiés est un enjeu de taille. Pour trouver de nouveaux prospects, l’acquisition et la gestion efficace des leads sont essentielles. Cette approche garantit une croissance stable et durable à votre entreprise immobilière. Plusieurs questions se posent alors : Comment générer ces précieux leads ? Les vieilles méthodes sont-elles toujours efficaces ? Existe-t-il des moyens plus innovants d’attirer de potentiels clients ? Explications.

hipto et le marché des leads immobiliers

hipto est une start-up qui génère des leads ultra-qualifiés, exclusifs, et conformes au RGPD (règlement général sur la protection des données) et couvrent divers secteurs d’activité.

En quelques mois seulement, hipto s’est distinguée comme un acteur incontournable dans son domaine. Ils fournissent des leads pour divers secteurs d’activité : Assurance-mutuelle, Télécommunications, Énergie, Formation, Automobile, BTP & travaux, Immobilier…

Rendez-vous sur hipto.com pour en savoir plus !

Le marché des leads immobiliers

L’immobilier est un secteur hautement concurrentiel où chaque contact compte. Dans ce contexte, générer des leads, c’est-à-dire identifier de potentiels clients intéressés par l’achat d’un bien immobilier, est essentiel.

Avec l’évolution du paysage numérique, traditionnellement dominé par le référencement payant (SEA) et les publicités natives (native ads), il devient impératif de trouver des solutions innovantes pour se démarquer.

C’est justement là que Conversociads© entre en jeu. Cette technologie développée par hipto permet de générer efficacement des leads qualifiés. Et ce, en combinant les publicités sociales avec des technologies conversationnelles avancées.

Conversociads© : Une solution innovante pour générer des leads immobiliers

Définition et fonctionnement de Conversociads©

Conversociads© révolutionne la génération de leads immobilier. Comment ça marche ? En combinant la puissance des audiences sur les réseaux sociaux avec des technologies conversationnelles avancées. De cette manière un maximum d’informations pertinentes sont récoltées durant le parcours client.

Ce processus permet de créer un profil ultra-détaillé du client potentiel :

Ses besoins

Son budget

Sa localisation préférée pour l’achat d’un bien immobilier…

Chaque lead généré via Conversociads© est donc véritablement qualifié. De plus, cette approche respecte scrupuleusement les règles en matière de protection des données (RGPD). Cela garantit une relation sereine entre l’entreprise ou l’agence et ses prospects.

Trois piliers : Social ADS, Conversation, Conversion

La force de Conversociads© réside dans son alliance stratégique de trois piliers principaux :

Les publicités sociales (Social ADS) : elles ciblent des audiences précises sur diverses plateformes digitales populaires telles que Facebook ou Instagram. L’usage intelligent des données permet à hipto d’exposer votre offre immobilière aux individus les plus susceptibles d’être intéressés.

elles ciblent des audiences précises sur diverses plateformes digitales populaires telles que Facebook ou Instagram. L’usage intelligent des données permet à hipto d’exposer votre offre immobilière aux individus les plus susceptibles d’être intéressés. La conversation : il s’agit de l’intégration de technologies conversationnelles pour interagir avec l’audience ciblée. Ces échanges favorisent la transmission d’informations avec le futur prospect et renforcent l’intérêt pour votre offre.

il s’agit de l’intégration de technologies conversationnelles pour interagir avec l’audience ciblée. Ces échanges favorisent la transmission d’informations avec le futur prospect et renforcent l’intérêt pour votre offre. La conversion : elle implique la transformation de prospects en opportunités commerciales. Ceci est rendu possible grâce à l’exploitation des données collectées lors des deux étapes précédentes. Résultat : des leads ultra-qualifiés prêts à être exploités.

Les avantages de Conversociads©

La solution Conversociads© offre de nombreux avantages :

Qualité : chaque lead représente un prospect réellement intéressé par votre offre. La qualité des contacts générés est ainsi supérieure à celle obtenue via les méthodes traditionnelles.

chaque lead représente un prospect réellement intéressé par votre offre. La qualité des contacts générés est ainsi supérieure à celle obtenue via les méthodes traditionnelles. Exclusivité : les leads générés par hipto sont uniques pour votre entreprise. Un atout précieux dans le secteur immobilier où la concurrence est rude.

les leads générés par hipto sont uniques pour votre entreprise. Un atout précieux dans le secteur immobilier où la concurrence est rude. Efficacité : Conversociads© optimise le processus de qualification des leads, permettant aux forces de vente et aux call centers de se focaliser davantage sur la conversion.

Conversociads© optimise le processus de qualification des leads, permettant aux forces de vente et aux call centers de se focaliser davantage sur la conversion. Respect du RGPD : votre entreprise évolue en toute sérénité sans craindre d’éventuelles sanctions liées aux données personnelles.

Pour conclure, choisir hipto et sa solution Conversociads© pour l’achat de leads immobilier est un investissement judicieux. Vous adoptez ainsi une stratégie innovante, efficace et conforme aux règlementations en vigueur. Avec hipto, vous transformez les prospects en opportunités, favorisant ainsi le développement de votre activité immobilière.