C’est à l’approche des vacances d’été et lorsque la rentrée scolaire se profile que l’on enregistre le plus gros pic d’achats immobiliers : + 20 à 30 % d’activité par rapport au reste de l’année. Vous êtes justement à la recherche d’un bien idéal ? Suivez Rodolphe Elmaleh, responsable développement chez Casavo, partage ses 7 conseils essentiels et parfois insolites, pour réussir votre achat immobilier dans cette période cruciale.

Que vous recherchiez une maison spacieuse avec un jardin ou un appartement confortable près des écoles, il est important d’être informé et de choisir une approche réfléchie pour votre recherche : « On vous l’a sûrement répété 1000 fois, on court un marathon et pas un sprint, alors prenez votre temps et adoptez une méthode tout au long de votre processus d’achat. N’oubliez pas que vous recherchez la perle rare, et votre allié indispensable dans cette aventure, c’est votre conseiller immobilier », déclare Rodolphe Elmaleh.

1. Comprenez le marché immobilier

Le marché immobilier est en constante évolution.

Avant d’acheter, il est important de bien comprendre les aspects et les engagements liés à votre projet. Soyez attentif aux différents aspects, changements et nouvelles réglementations que subit votre marché immobilier pendant votre recherche, surtout si cela s’étend sur une longue période.

Par exemple, si vous envisagez des travaux : pour une maison, prenez en compte le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et pour un appartement, renseignez-vous pour savoir si vous êtes dans une zone de protection du patrimoine.

2. Ayez un budget réaliste et un bon financement

Il est important de consulter une banque, un courtier ou une autre personne compétente pour calculer précisément votre budget.

Renseignez-vous sur les différentes options disponibles, telles que :

Le crédit travaux avec un report de mensualités jusqu’à 18 mois

Les primes de rénovation

Le crédit d’impôt pour la transition écologique et les installations qui améliorent la performance énergétique (DPE) de votre bien

Le crédit à taux zéro

Les aides gouvernementales ou départementales

Le leasing immobilier

3. Adaptez vos critères

Face à la pénurie de biens correspondant à vos quête, il faut vous adapter. On rêve tous d’un bel appartement ou d’une grande maison, hors du commun, avec un grand terrain, une grande terrasse, sans vis-à-vis, et tout cela à un prix abordable… Puis vous vous rendez compte que malgré vos recherches, cet idéal est introuvable.

Établissez un cahier des charges, visitez au moins deux biens différents et réévaluez vos critères et vous verrez que vous trouverez le bien qui, au final, vous correspond.

4. Confiez-vous à votre conseiller immobilier

Un allié stratégique pour trouver un bien est un bon agent immobilier : confiez-lui votre cahier des charges, parlez-lui des visites que vous avez faites et précisez les critères que vous êtes prêts à modifier.

L’expertise d’un agent immobilier compétent, dans le secteur recherché, est essentielle pour prendre une décision éclairée et trouver le bien qui correspond à vos besoins.

5. Demandez conseil à vos proches

N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos proches pour obtenir des conseils. Vos proches vous connaissent bien et peuvent mettre en évidence des aspects de votre personnalité qui vous aideront à orienter votre recherche.

6. Visitez absolument tout

Ne négligez pas la visite de tous les éléments d’un bien immobilier, afin de ne pas les découvrir au moment de la signature de l’acte authentique, vous éviterez les problèmes potentiels.

Que ce soit la cave ou même le parking, il est très important de les visiter. L’état des parties communes donne une indication précieuse sur les velléités de la copropriété d’entretenir ou non l’immeuble. Les places de parking sont souvent occultées des visites avant l’offre. Cependant, il est possible que votre véhicule ne soit pas adapté à la place, ou bien que celle-ci soit mal située.

7. Soyez dans les petits papiers de votre agent

Une fois qu’a eu lieu votre premier échange avec votre conseiller immobilier, choisissez un jour et une heure précise et appelez-le chaque semaine.

Par exemple, tous les mardis à 12h30, renseignez-vous sur les nouveaux biens qui correspondent à vos critères. Répétez ce processus pendant quelques semaines et vous verrez que vous serez le premier informé lorsque ce produit immobilier est disponible.

Une anecdote insolite vécue par Rodolphe lui-même : « Dès lors et après 1, 2 voire 3 mardis, votre agent aura votre requête en tête non-stop ! Si bien que le jour où il aura un bien taillé pour vous, vous en serez le premier informé pour qu’il se “débarrasse” de cet inexpiable appel du mardi 12h30 ! », nous dévoile-t-il.

Il existe encore d’autres astuces et conseils qui faciliteront votre achat. Comme vous l’avez compris, une recherche immobilière nécessite un bon soutien et des alliés de taille. N’oubliez surtout pas que votre agent immobilier est un professionnel qui peut vous conseiller et vous aider à réaliser votre projet d’achat.