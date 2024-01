Immobilier : Les propositions de la FNAIM pour le sauver le logement

La crise historique qui frappe le logement est la plus importante depuis la Seconde Guerre Mondiale. « Cette crise annoncée depuis des mois devient aujourd’hui une réalité et frappe durement le logement et nos compatriotes », précise Loïc Cantin, président de la FNAIM.

Alors que l’Alliance pour le Logement, qui regroupe la FFB, l’USH, la FPI, Pôle Habitat FFB, Procivis, l’UNIS, l’UNNE, l’UNSFA et l’UNTEC, interpelle le Gouvernement sur l’urgence des mesures à prendre pour remédier à la crise, la FNAIM (qui en fait partie) réitère ses propositions pour apporter des réponses concrètes aux Français et aux professionnels.

L’immobilier : Un secteur en crise

Derrière les chiffres du marché et du secteur (les ventes de logements existants enregistrent une chute de 22%, inédite sur ces 50 dernières années ; un recul majeur du nombre de biens en location ; 887 défaillances d’agences immobilières), les Français eux-mêmes expriment cette inquiétude comme le révèle le sondage réalisé par Vivavoice :

83% des Français estiment qu’il y a actuellement une crise du logement en France

44% déclarent avoir des difficultés dans leur projet d’achat ou de location

76% pensent que le Gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour y remédier

« Sans cap stratégique, sans ministre dédié au Logement et alors que le marché de l’immobilier s’enfonce dans la crise et que le parcours logement des Français se grippe, ménages et professionnels de l’immobilier attendent des réponses et des mesures fortes », alerte Loïc Cantin. Alors que nous allons célébrer le 1er février prochain le 70ème anniversaire de l’appel de l’Abbé Pierre, ses mots résonnent aujourd’hui plus que jamais »Gouverner c’est d’abord loger son peuple » ».

Réactiver la portabilité et la transférabilité des prêts

La FNAIM veut être au rendez-vous, avec 2 propositions fortes et très concrètes pour répondre aux projets immobiliers des Français, simples à mettre en œuvre et qui tiennent compte du fait qu’il est difficile de solliciter les finances publiques à l’heure actuelle :

La première, simple et de bon sens pour permettre aux Français de renouer avec la propriété : Réactiver la portabilité et la transférabilité des prêts

Avec la portabilité, un propriétaire pourrait conserver, pour financer sa nouvelle acquisition, l’emprunt qu’il a contracté pour le bien qu’il souhaite revendre, la transférabilité quant à elle consiste à attacher le prêt, non pas à l’emprunteur, mais au bien lui-même. Cela permettra le transfert du prêt accordé initialement à l’ancien propriétaire au profit du nouvel acquéreur.

Face à la hausse des taux d’intérêt et au resserrement de l’accès au crédit qui privent de nombreux ménages de l’accès à la propriété, nous appelons les banques à un pacte républicain et solidaire à l’égard des ménages, comme l’État français les avait accompagnées à la sortie de la crise des subprimes.

Cette mesure permettrait d’accompagner les acquéreurs et vendeurs et de donner un peu de respiration au marché du logement.

Créer un dispositif fiscal innovant : « Investissez aujourd’hui, défiscalisez demain »

La deuxième pour restaurer la confiance du bailleur et redynamiser l’investissement locatif : créer un dispositif fiscal innovant : « Investissez aujourd’hui, défiscalisez demain »

Au moment où les recettes de l’État sont exsangues, la FNAIM plaide pour un nouveau dispositif original d’incitation fiscale avec prise en charge différée. Il va permettre à tout Français investissant dans la pierre de défiscaliser à terme, après 10 ans de détention du bien à usage locatif, pendant une période de 10 ans. Cette durée pourra être portée à 15 ans en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation énergétique sur le bien en question.

Ce dispositif présente trois avantages : il encourage l’investissement, il stabilise le parc locatif et, là encore, il n’obère pas les finances publiques.

Source : FNAIM