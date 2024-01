Immobilier Ile-de-France : Un recul des ventes de 30% et des baisses annuelles de prix attendues entre 6 et 9%

Les Notaires du Grand Paris font le point sur le marché immobilier résidentiel ancien en Ile-de-France à fin novembre 2023 qui confirme les grandes tendances avec un recul des ventes de 30% et des baisses annuelles de prix attendues entre 6 et 9% selon les secteurs.

Volumes de ventes : un marché toujours attentiste

La baisse de l’activité se prolonge avec seulement 31 910 ventes de logements anciens en Ile-de-France de septembre à novembre 2023, soit un repli de 30% et de 13 840 ventes par rapport à la même période en 2022 (45 750 ventes).

Plus significatif encore, les volumes de ventes reculent de 25% par rapport à la moyenne de ces 10 dernières années.

Le marché, reste figé sur un très faible niveau d’activité. On ne peut s’en étonner car la solvabilité des ménages reste très dégradée, malgré quelques signaux encourageants du côté des banques et des baisses de prix désormais généralisées, mais insuffisantes pour compenser la hausse des taux des crédits immobiliers.

Quelques grandes tendances observées depuis plusieurs trimestres perdurent, au-delà de la baisse forte et généralisée de l’activité.

Ainsi les volumes de ventes se replient un peu plus pour les maisons (-32% en un an) que pour les appartements (-29%). Parallèlement, la baisse de l’activité dans Paris (-27%) reste légèrement moins forte que dans le reste de la région.

Enfin, Le marché de la maison en Petite Couronne reste le plus impacté (-35% en un an).

La baisse des prix s’intensifie dans un mouvement appelé à se prolonger dans les prochains mois

En Ile-de-France sur un an, de novembre 2022 à novembre 2023, les prix des logements ont diminué de 6,8% avec un recul comparable pour les appartements (6,7%) et les maisons (7%).

Selon les Notaires du Grand Paris, les mouvements de baisse des prix tendent à s’intensifier récemment. En Ile-de-France sur 3 mois, d’août à novembre 2023, les prix des logements ont diminué de 2,8%. Après la correction de la variation saisonnière, la baisse trimestrielle des prix reste élevée (-2,5%).

A Paris, le prix des appartements anciens passerait de 9 870 €/m² en novembre 2023 (-6,7% en un an) à 9 520 €/m² en mars 2024, d’après nos indicateurs avancés sur les avant-contrats. La baisse annuelle des prix se creuserait encore et passerait à 7,7% de mars 2023 à mars 2024.

Dans les prochains mois, les ajustements sur les prix devraient être légèrement plus marqués en Petite Couronne qu’en Grande Couronne. C’est vrai aussi bien pour les appartements que pour les maisons.

D’après nos indicateurs avancés sur les avant-contrats, on attend un recul annuel des prix des appartements de 8,7% en Petite Couronne et de 7,2% en Grande Couronne. Les maisons devraient voir leur prix reculer de 9,1% en Petite Couronne et de 7,3% en Grande Couronne.