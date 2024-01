Stéphane Scarella, directeur du salon RENT, débriefe le Salon RENT 2023 au micro d’Ariane Artinian, dans Mon Podcast Immo. Et dévoile son programme 2024.

Dans Mon Podcast Immo Ariane Artinan reçoit Stéphane Scarella, directeur général du salon RENT. L’occasion de faire le débrief sur la dernière édition 2023. Et de dévoiler en avant premières pour les auditeurs de Mon Podcast Immo et les lecteurs de MySweetImmo le programme 2024 et les dates de la prochaine édition qui se tiendra comme à l’accoutumée au Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris.

RENT 2023, le débrief ? Plus de 33 000 leads pour les professionnels de l’immobilier !

En novembre dernier, le salon RENT a fête son 10e anniversaire. Et, malgré un contexte compliqué pour les professionnels de l’immobilier, cette édition a été la meilleure de toute et ce, quels que soient les critères que l’on analyse, depuis 10 ans. En effet, le pavillon 6 de la Porte de Versailles était plein. Plus de 11 000 visiteurs ont arpenté les allées du salon.

Selon les derniers chiffres, l’édition 2023 a délivré plus de 33 000 leads aux professionnels de l’immobilier venus faire du business.

« Malgré la crise qui frappe le secteur immobilier, les professionnels présents, de France ou d’Europe, sont venus, contents de se retrouver, pour partager un moment, récupérer de l’information, s’ouvrir l’esprit sur toutes les nouvelles problématiques, faire du business et s’équiper pour sortir plus fort en 2024. »

RENT 2024, à vos agendas ! Les 6 & 7 Mars 2024. Rent Swiss 2024 à Lausanne en Suisse. Du 22 au 24 Mai 2024. Proptech Expo Madrid à Madrid en Espagne. Les 5 & 6 Juin 2024. Real Estate Arena à Hanovre en Allemagne. Les 25 & 26 Septembre 2024. Immo Tech Proptch Expo Maroc à Casablanca au Maroc Les 6 et 7 novembre 2024. RENT 2024 à Paris

Accompagner aussi la proptech à l’international

Tous les ans, le RENT embarque la Proptech à l’international. « Dans une logique de réciprocité, il est important d’aller voir ce qui se passe dans les pays voisins et de permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés. »

RENT sera en Suisse, début mars, puis à Madrid, fin mai, pour la 1ère fois en Allemagne, début juin, et enfin, fin septembre, au Maroc.

« La Proptech est internationale. Il nous manquerait quelque chose si, finalement, nous restions concentrés sur nos marchés immobiliers français, sur nos solutions et nos innovations même si elles sont très bien classées dans les marchés européen. On se doit d’aller voir ce qui se passe ailleurs.«

Interrogé sur l’impact de la crise, Stéphane Scarella admet que « certaines protech souffrent notamment dans le financement » . Le rôle du RENT dans ce contexte ? « Accompagner ces entreprises à travers ces défis et les aider à trouver des solutions adaptées.«

Vous n’avez pas pu assister au RENT 2023 ? Pas de panique ! MySweetimmo était partenaire de la 10ème édition du salon. Retrouvez ici les interviews de celles et ceux qui font la proptech.